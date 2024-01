Bị khách hàng tố chiếm dụng vốn, Phuc Khang Corp hứa giải quyết

(TBTCO) - Phản hồi về việc liên tục bị khách hàng tố chiếm dụng vốn, đại diện Phuc khang Corp thông tin, chủ đầu tư cầu thị và đang trong quá trình thương thảo giải quyết cho khách hàng.

Dự án Phuc Khang Corp nhìn từ trên cao. Ảnh: Kỳ Phương

Liên tục bị tố cáo chiếm dụng vốn

Phản ánh đến báo chí, ông Beed Bijal Motichand (quốc tịch Ấn Độ) và Daryanani Ajay Lachman (quốc tịch Anh) cho rằng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corp) đã có hành vi chiếm dụng tiền và cung cấp thông tin sai sự thật đối với dự án Rome By Diamond Lotus (số 50 Đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Theo nội dung đơn, ngày 28/11/2018 ông Beed Bijal Motichand và Phuc Khang Corp ký kết hợp đồng đặt cọc số 81/2018/HĐĐC/PK mục đích để bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ số A16.CASA 1.2 thuộc dự án Rome by Diamond Lotus với tổng trị giá 5,4 tỷ đồng sau khi dự án đáp ứng đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật.

Phía Phúc Khang Corp cam kết thông báo ký hợp đồng mua bán căn hộ cho khách hàng vào ngày 1/12/2019 và thông báo bàn giao căn hộ vào ngày 1/5/2021. Theo yêu cầu của Phuc Khang Corp, ông Beed Bijal Motichand đã thanh toán tổng cộng 1,84 tỷ đồng, tương đương 34% giá trị căn hộ.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 7/2022, Phuc Khang Corp đã liên tục gửi văn bản về việc thay đổi thời gian triển khai dự án, thời gian ký kết hợp đồng mua bán và thời gian bàn giao căn hộ.

Nhận thấy không thể tiếp tục giao dịch, ông Beed Bijial Motichand đã nhiều lần gửi thư điện tử để yêu cầu doanh nghiệp này hoàn trả lại khoản tiền đã thanh toán nhưng đến nay Phuc Khang Corp vẫn không thực hiện.

Tương tự, vào cuối năm 2018, bà Daryanani Ajay Lachman cũng ký kết hợp đồng đặt cọc với Phuc Khang Corp để bảo đảm cho việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ số C16.CASA 1.3 với tổng trị giá 5,3 tỷ đồng.

Từ khi ký kết hợp đồng đến tháng 10/2019, bà Daryanani đã thanh toán hơn 2 tỷ đồng, tương ứng 38% giá trị căn hộ.

Thế nhưng, nhận thấy Phuc Khang Corp không thể thực hiện theo cam kết, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023, bà Daryanani nhiều lần gửi thư điện tử yêu cầu Phuc Khang Corp hoàn trả lại khoản thanh toán hơn 2 tỷ đồng.

Biên bản làm việc ngày 22/8/2023 giữa Công ty Luật TNHH Quốc tế TNTP & các cộng sự (đại diện theo ủy quyền của 2 khách hàng trên) và Phuc Khang Corp cho thấy, doanh nghiệp này xác nhận một nội dung như sau: "Dự án Rome By Diamond Lotus dự kiến đến năm 2025 cơ bản pháp lý dự án sẽ được tháo gỡ và thực hiện các bước tiếp theo (chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng…)".

Mới đây, phía Phuc Khang Corp đã liên hệ với 2 khách hàng nói trên để gửi biên bản thanh lý hợp đồng. Trong đó, công ty đồng ý trả lại số tiền đã thanh toán nhưng kèm điều kiện khách hàng phải bàn giao lại cho công ty "toàn bộ bản chính hợp đồng, phụ lục, bản vẽ, các hóa đơn, phiếu thu và các văn bản liên quan (nếu có)". Tuy hiên, 2 khách hàng trên không đồng ý.

Trước đó, vào tháng 8/2023, bà Phùng Thị Cẩm Nhung (Phú Thạnh, An Phú Thuận, Châu Thành, Đồng Tháp) cũng có đơn tố cáo Phuc Khang Corp kéo dài thời gian thanh lý hợp đồng, chiếm dụng vốn tại dự án Rome By Diamond Lotus.

Mặt ngoài Dự án Rome By Diamond Lotus. Ảnh: Kỳ Phương

Phuc Khang Corp trao đổi, thương lượng với khách hàng

Ghi nhận của phóng viên TBTCVN vào ngày 2/1/2024, dự án Rome By Diamond Lotus bên trong chỉ là bãi đất trống, cỏ dại mọc xanh rì, một số xe cẩu được đặt nhưng lại không có dấu hiệu của công trình hoạt động. Bên ngoài được rào che chắn, các tấm quảng cáo giới thiệu tên dự án đã xuống cấp, bạc màu.

Liên quan đến việc bị tố chiếm dụng vốn, phản hồi đến TBTCVN, đại diện Phuc Khang Corp cho biết, việc Dự án Rome By Diamond Lotus thay đổi thời gian triển khai so với dự kiến là do điều kiện khách quan về thay đổi chính sách, pháp luật, chuyển tiếp các thủ tục theo cơ chế chính quyền Thành phố thay đổi và các yếu tố khách quan khác như dịch bệnh covid kéo dài, phức tạp.

Đồng thời, hiện tại chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục chuyển tiếp hồ sơ chấp thuận chủ trường đầu tư theo quy định Nghị định 31/2021/NĐ-CP để tiếp tục triển khai dự án.

Phía Phuc Khang Corp cho biết, giữa chủ đầu tư và 2 khách hàng Beed Bijal Motichand và Daryanani Ajay Lachman vẫn đang tiến hành trao đổi, thương lượng để đạt thỏa thuận về thời hạn chi trả cũng như các điều khoản thanh lý hợp đồng đặt cọc trên tinh thần tiếp thu, cầu thị của chủ đầu tư.

Thời gian qua (từ năm 2019), sau đại dịch covid là liên tiếp hàng loạt khó khăn của thị trường bất động sản, xây dựng và suy thoái kinh tế. Trước tình hình chung của nhiều doanh nghiệp, Phuc Khang Corp cũng đối diện với nhiều thách thức lớn. Dù gặp không ít khó khăn nhưng công ty vẫn từng bước tháo gỡ vướng mắc, nỗ lực không ngừng thực thi các biện pháp nhằm để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.