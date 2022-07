Bộ Tài chính bãi bỏ 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó, 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý được bãi bỏ, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, gồm: báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử; bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC).

Bộ Tài chính bãi bỏ 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế Tại Quyết định số 1421/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 1 chế độ báo cáo mới ban hành, 4 chế độ báo cáo thay thế, bãi bỏ 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của mình, quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021 của Bộ Tài chính về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Cụ thể, chế độ báo cáo mới ban hành là báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020. Đối với 4 chế độ báo cáo định kỳ thay thế bao gồm: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thay thế bằng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020; báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay thế bằng báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy), theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước được thay thế bằng bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế, theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính; báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử được thay thế bằng bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế, theo quy định tại Nghi định số 123/2020/NĐ-CP. Xăng dầu thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế Riêng báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế, đối tượng thực hiện là người bán hàng, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán; điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng; xăng dầu thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế…, tần suất thực hiện theo tháng hoặc quý. Riêng trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì thực hiện theo ngày. 3 chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, gồm: báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử; bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC). Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử) là tổ chức thu phí, lệ phí. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh. Đối với báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy), đối tượng thực hiện là tổ chức thu phí, lệ phí. Các báo cáo này được thực hiện theo quý. Đối với báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế, đối tượng thực hiện là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước. Tần suất thực hiện báo cáo theo tháng. Cục thuế và chi cục thuế nhận các báo cáo qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế./.

Văn Tuấn