Căng mình ứng phó với nhiều thủ đoạn buôn lậu ma túy mới

Tội phạm ma tuý trên tuyến đường hàng không diễn biến phức tạp Theo Thượng tá Đoàn Tất Nam - Phó Trưởng phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an: Tội phạm ma túy trên tuyến hàng không thời gian qua diễn biến rất phức tạp. Tội phạm ma túy thiết lập đường dây từ nước ngoài vận chuyển ma túy về Việt Nam. Đối tượng chủ mưu cầm đầu đều là người Việt, sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài sau đó móc nối với các đối tượng ở trong nước để vận chuyển ma túy về nước tiêu thụ. Đáng chú ý, số lượng ma túy thu giữ được trên tuyến đường hàng không trong 3 tháng đầu năm 2023 lớn hơn số lượng ma túy thu giữ của cả 5 năm trước trên tuyến này cộng lại; đặc biệt, có những vụ thu giữ hàng trăm kg. Nguyên nhân tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không diễn biến phức tạp là do áp lực từ các trung tâm sản xuất ma túy của thế giới rất lớn, đặc biệt là từ châu Âu - trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp để đưa ra thị trường thế giới. Với máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến, vì vậy chất lượng (ma túy tổng hợp) tinh khiết cao, giá thành rẻ và đặc biệt từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không rất thuận tiện. Một nguyên nhân khác là lợi nhuận, ở châu Âu giá ma túy tổng hợp rất rẻ, về Việt Nam giá tăng lên gấp 5 đến 10 lần… do vậy tội phạm lợi dụng để vận chuyển ma túy về sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).