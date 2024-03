Chặn đứng các vụ buôn lậu, vận chuyển pháo trái phép

(TBTCO) - Cất giấu, trà trộn pháo với hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch để vận chuyển vào nội địa là một trong những thủ đoạn mới đã bị lực lượng chức năng nhận diện và đấu tranh phát hiện thời gian qua.

Lợi nhuận cao, thủ đoạn tinh vi

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới thời gian qua vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Đặc biệt trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo qua biên giới lại có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo qua biên giới bị phát hiện, bắt giữ tập trung chủ yếu qua tuyến đường bộ thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai - Kon Tum...

Tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo qua biên giới được triển khai như: tuyên truyền trong quá trình làm thủ tục, niêm yết các văn bản tại nơi làm thủ tục, cửa khẩu, sử dụng bảng đèn LED điện tử để tuyên truyền các khẩu hiệu, hình ảnh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ...

Đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới thường là hành khách, lái xe trên các phương tiện vận tải có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Vì lợi nhuận mặt hàng này cao, các đối tượng tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng để đưa pháo về nội địa tiêu thụ.

Phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng như gia cố, tạo hầm, vách ngăn trên các phương tiện xe khách, xe tải, các loại phương tiện khác để cất giấu pháo, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng; dùng xe hạ tải, xe ô tô, xe máy phân khối lớn chạy tốc độ cao để vận chuyển pháo từ khu vực biên giới vào sâu nội địa, lợi dụng chính sách hàng hóa cư dân biên giới, mang vác hàng thuê, giấu pháo nổ vào hành lý xách tay…, để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép pháo qua biên giới (cất giấu, trà trộn pháo vào hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch để vận chuyển vào nội địa) đã bị lực lượng chức năng nhận diện.

Siết chặt các quy định quản lý

Vụ việc Đội 4 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phối hợp với Công an Lạng Sơn bắt giữ gần 1 tấn pháo. Ảnh: Hoàng Cường.

Trước tình hình trên, xác định mặt hàng pháo nổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, các đơn vị chức năng thường xuyên chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát việc buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo qua biên giới.

Mỗi lực lượng chức năng liên quan đều chủ động ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cảnh báo nghiệp vụ trong việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói chung, pháo nổ nói riêng. Các đơn vị đóng tại cửa khẩu, biên giới đánh giá tình hình, lập danh sách phương tiện, đối tượng trọng điểm, tổ chức, cá nhân, tuyến đường liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo các loại để chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, bắt giữ, xử lý.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện xuất nhập cảnh, đặc biệt là xe khách nhập cảnh qua cửa khẩu nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển pháo trái phép qua biên giới.

Ở cửa khẩu, cơ quan hải quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện đồng thời phân tích, đánh giá, nhận định các dấu hiệu vi phạm; sử dụng máy soi hành lý, máy soi container có hiệu quả nhằm kiểm tra, kiểm soát hành lý hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo các loại.

Cơ quan công an cũng đã tăng cường hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này, như ban hành quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, danh mục chi tiết mã số hồ sơ các loại pháo, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên quy định chặt chẽ hơn về thủ tục cấp giấy phép mua, giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo quản, sử dụng và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo để góp phần ngặn chặn tình trạng pháo lậu.

Đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo, sản xuất pháo trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, chế tạo, sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.