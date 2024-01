Chủ tịch Quốc hội: Gia Lai chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Gia Lai tiếp tục quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhan Sáng

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều 26/1, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác Trung ương chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan…

Nhân dịp Năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, công nhân, người lao động lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sau khi tóm tắt những kết quả kinh tế, xã hội, đối ngoại… của đất nước năm 2023; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong tháo gỡ những vướng mắc thúc đẩy các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ góp phần vào thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn nhất, có dân số đứng thứ hai trong khu vực Tây Nguyên, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2023, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 3,02% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 59,08 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách đạt hơn 5.575 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD. Nhiều chỉ số tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có giá trị nông nghiệp tăng trên 7% là sự nỗ lực rất cao.

Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, trong khu vực Tam giác phát triển, Gia Lai có một vị trí chiến lược quan trọng với hơn 80.000 km đường biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Trong thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tỉnh đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công…; đang nỗ lực có thêm nguồn lực hỗ trợ thêm đối với những hộ đồng bào còn khó khăn trong dịp Tết này; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch Quốc hội cho biết phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, trước mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các địa phương luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai.

Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác chăm lo Tết cho nhân dân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Gia Lai tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh để người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập; tăng thêm số lượng người dân đóng bảo hiểm xã hội, tham gia đóng bảo hiểm y tế.

Tỉnh quan tâm quản lý và sử dụng hiệu quả đất nông, lâm trường; thực hiện tốt chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số như quy định trong Luật Đất đai (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực vào 1/1/2025.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…; thường xuyên trao đổi, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, người lao động, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình, mỗi cá nhân phát triển sinh kế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực, vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trao biển tượng trưng tặng 200 nhà Đại đoàn kết (trị giá khoảng 10 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa) cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội và và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chứng kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao biển tượng trưng số tiền 300 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa (Ngân hàng Agribank) tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai./.