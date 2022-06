Chứng khoán hôm nay (27/6): VN-Index lấy lại ngưỡng 1.200 điểm dù vẫn “ngóng” thanh khoản về

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/6) khởi đầu tuần đầy tự tin, giúp VN-Index lấy lại mốc 1.200 điểm tương đối thuận lợi, bất chấp thanh khoản vẫn chưa quay về. VN-Index củng cố thêm tín hiệu tạo 2 đáy và phía trước là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II có thể hé mở cho một nhịp hồi tích cực.

Thị trường chứng khoán hôm nay (27/6) khởi đầu tuần mới đầy tự tin, giúp chỉ số VN-Index lấy lại mốc 1.200 điểm tương đối thuận lợi. Các cổ phiếu bluechips góp công đầu giúp chỉ số tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản vẫn chưa về. VN-Index củng cố thêm tín hiệu tạo 2 đáy và phía trước là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II có thể hé mở cho một nhịp hồi tích cực.

Thị trường chứng khoán hôm nay khởi động tuần mới khá thuận lợi. Tâm lý hồ hởi của nhà đầu tư đã giúp chỉ số VN-Index lấy lại ngưỡng 1.200 điểm khá dễ dàng bất chấp thanh khoản thị trường ở mức thấp. Lực kéo từ nhóm cổ phiếu bluechips là động lực chính giúp đà tăng của thị trường ngày càng mạnh mẽ mà không gặp bất cứ nhịp rung lắc nào. Thị trường đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên với số mã tăng gấp 3 lần số mã giảm.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +17,34 điểm (+1,46%) lên 1.202,82 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua, toàn thị trường có tới 340 mã tăng, 116 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Nhờ lực bứt phá của nhóm bluechips giúp chỉ số VN30-Index cũng tăng vọt +21,21 điểm (+1,72%) đạt 1.256,67 điểm. Ở rổ VN30 cũng có tới 26 cổ phiếu tăng, trong khi chỉ có 4 cổ phiếu giảm. Nhóm midcap và smallcap cũng hồi phục mạnh mẽ với mức tăng lần lượt +1,42% và +1,91%.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ chỉ số VN-Index tăng phiên này là: NVL (+6,49%), HPG (+5,05%), MSN (+3,2%), CTG (+3,43%), VPB (+2,66%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VIC (-1,07%), DPM (-6,91%), DCM (-6,94%), DGC (-2,12%), LPB (-4,55%), …

Trên sàn Hà Nội, diễn biến tích cực cũng là trạng thái của các chỉ số chính. Theo đó, HNX-Index tăng +4,49 điểm (+1,63%) lên 280,42 điểm. Toàn sàn HNX có 145 mã tăng, 51 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index tăng khiêm tốn hơn, với +1,04 điểm (+1,19%) lên 88,14 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay có tăng so với phiên cuối tuần trước, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức khá thấp. Theo đó, tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 11.098 tỷ đồng, tăng +12,3% so với phiên trước.

Trên sàn HOSE, giá trị khớp lệnh cũng tăng 15% so với phiên trước, lên mức 9.757 tỷ đồng; song vẫn thấp hơn so với mức bình quân 11.300 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 430 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 538 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch tích cực trở lại khi mua vào 35,6 triệu cổ phiếu, trị giá 1.173 tỷ đồng, trong khi bán ra 27,5 triệu cổ phiếu, trị giá 963 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng của khối này ở mức 8,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là hơn 210 tỷ đồng. Lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như MWG, MSN, CTG, VHM, VND, … Ở chiều ngược lại, DGC, NVL, VNM, DCM, VCB … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Riêng ở sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại 252 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng hơn 10 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại 15,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 775.185 cổ phiếu. Trên sàn UPCoM, khối ngoại cũng bán ròng trở lại hơn 30 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 1,1 triệu cổ phiếu.

Tâm lý tích cực giúp VN-Index lấy lại ngưỡng 1.200 điểm. Ảnh: Minh họa.

Quan sát thị trường chứng khoán hôm nay cho thấy, diễn biến của các chỉ số là khá tích cực và thêm tín hiệu cũng cố cho mô hình 2 đáy. Thanh khoản chưa tăng theo kịp, nhưng tâm lý nhà đầu tư đã tốt hơn nhiều giúp dòng tiền vào nhiều nhóm cổ phiếu rất tốt. Thực tế là nhiều cổ phiếu tăng rất tốt, từ nhóm đầu cơ, hay các nhóm có giá tốt như chứng khoán, hay bất động sản,…

Đánh giá về diễn biến thị trường hôm nay, các chuyên gia của MBS cho rằng, VN-Index lấy lại ngưỡng 1.200 điểm khá dễ dàng ngay trong phiên đầu tuần bất chấp thanh khoản ở mức thấp. Độ rộng thị trường ghi nhận số mã tăng gấp 3 lần số mã giảm cho thấy nhà đầu tư không chờ đợt thêm tín hiệu từ thanh khoản nữa mà chủ động nâng giá lên. Do vậy, chỉ số VN-Index phiên này tăng càng ngày càng mạnh mà không gặp nhịp rung lắc nào.

Theo các chuyên gia này, phía trước lúc này là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp hé lộ, bên cạnh đó tuần này cũng là tuần cuối cùng của quý 2 nên khả năng sẽ có hiệu ứng chốt NAV (giá trị tài sản ròng) của các quỹ. Ngoài ra, việc chứng khoán thế giới đang hồi trở lại sau 3 chuỗi giảm khá dài cũng hỗ trợ thị trường trong nước. Hiện tại, các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu tiếp tục thu hút được dòng tiền như: chứng khoán, thép, sản xuất và phân phối điện, ngân hàng,….

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index và VN30 ngày càng củng cố mô hình 2 đáy phục hồi, trong khi nhóm midcap và smallcap cũng đang trong quá trình ‘vá’ đáy tháng 5 vừa qua. “Dù mốc 1.200 điểm chỉ mang tính tâm lý, tuy nhiên nếu thị trường tiếp tục giữ vững trên ngưỡng này thì dòng tiền lớn sẽ quay trở lại, mục tiêu gần nhất cho đợt phục hồi hiện tại ở vùng 1.239 điểm” – chuyên gia của MBS cho hay./.