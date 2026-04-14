Tài chính

Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

Vân Hà

[email protected]
15:01 | 14/04/2026
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ chịu tác động không nhỏ từ những biến động phức tạp của kinh tế - tài chính toàn cầu và trong nước. Dù vậy, công tác huy động vốn vẫn được Kho bạc Nhà nước triển khai linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn cho ngân sách nhà nước.
aa

Theo kế hoạch, căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 được Quốc hội thông qua và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2026 (đợt 1) là 500.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thị trường trong quý I/2026 đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Tình hình chính trị - kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông, đã tác động đến kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - tiền tệ trong nước. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, trong đó lãi suất qua đêm có thời điểm lên tới 17%/năm (mức cao nhất trong vòng 10 năm qua). Bình quân quý I/2026, lãi suất liên ngân hàng ở mức 5,84%/năm, tăng 1,27 điểm phần trăm so với năm 2025.

Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng chưa được cải thiện rõ rệt, trong khi tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến vẫn ở mức cao (khoảng 15%) nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến tâm lý và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường TPCP, qua đó tác động đến kết quả huy động vốn.

Trong bối cảnh đó, KBNN đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức phát hành TPCP. Tính đến hết quý I/2026, KBNN đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 80.101 tỷ đồng TPCP, đạt 72,8% kế hoạch quý I (110.000 tỷ đồng) và tương đương 16% kế hoạch cả năm.

Toàn bộ khối lượng TPCP được phát hành theo phương thức đấu thầu, với kỳ hạn linh hoạt từ 5 đến 15 năm. Tuy nhiên, các kỳ hạn dài từ 20 đến 30 năm không có nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,02 năm, qua đó góp phần duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP ở mức 8,44 năm, giúp tái cơ cấu danh mục nợ theo hướng bền vững, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn cho ngân sách trung ương.

Về lãi suất, KBNN điều hành bám sát diễn biến thị trường, phù hợp với định hướng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lãi suất phát hành TPCP bình quân đến hết quý I/2026 ở mức 4,06%/năm, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm 2025.

Kết quả trên cho thấy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, công tác huy động vốn qua kênh TPCP vẫn được duy trì ổn định, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cân đối ngân sách và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.

kho bạc nhà nước huy động vốn trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 7,83%; thu ngân sách tăng 11,4%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,51%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 23%... là những con số nổi bật trong quý I/2026.
(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về nhập lương thực năm 2026, và Công văn số 609/CDT-TCQLH tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 872/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các quy định mới tập trung vào quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thực thi.
(TBTCO) - Từ ngày 13/4 đến 24/4/2026, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức khóa đào tạo Chuẩn mực kế toán công quốc tế.
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Slovakia Ladislav Kamenický nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, DATC tiếp tục nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm năng lực để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW.
(TBTCO) - Qua công tác kiểm tra mùa Xuân năm 2026 cho thấy, các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn xây dựng vùng kho an toàn - xanh - sạch - đẹp; triển khai kế hoạch bảo quản các mặt hàng đầy đủ theo quý và hàng năm, sẵn sàng xuất cấp khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền.
(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
