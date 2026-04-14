Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

Theo kế hoạch, căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 được Quốc hội thông qua và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2026 (đợt 1) là 500.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thị trường trong quý I/2026 đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Tình hình chính trị - kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông, đã tác động đến kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - tiền tệ trong nước. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, trong đó lãi suất qua đêm có thời điểm lên tới 17%/năm (mức cao nhất trong vòng 10 năm qua). Bình quân quý I/2026, lãi suất liên ngân hàng ở mức 5,84%/năm, tăng 1,27 điểm phần trăm so với năm 2025.

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng chưa được cải thiện rõ rệt, trong khi tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến vẫn ở mức cao (khoảng 15%) nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến tâm lý và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường TPCP, qua đó tác động đến kết quả huy động vốn.

Trong bối cảnh đó, KBNN đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức phát hành TPCP. Tính đến hết quý I/2026, KBNN đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 80.101 tỷ đồng TPCP, đạt 72,8% kế hoạch quý I (110.000 tỷ đồng) và tương đương 16% kế hoạch cả năm.

Toàn bộ khối lượng TPCP được phát hành theo phương thức đấu thầu, với kỳ hạn linh hoạt từ 5 đến 15 năm. Tuy nhiên, các kỳ hạn dài từ 20 đến 30 năm không có nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,02 năm, qua đó góp phần duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP ở mức 8,44 năm, giúp tái cơ cấu danh mục nợ theo hướng bền vững, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn cho ngân sách trung ương.

Về lãi suất, KBNN điều hành bám sát diễn biến thị trường, phù hợp với định hướng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lãi suất phát hành TPCP bình quân đến hết quý I/2026 ở mức 4,06%/năm, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm 2025.

Kết quả trên cho thấy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, công tác huy động vốn qua kênh TPCP vẫn được duy trì ổn định, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cân đối ngân sách và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.