Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Theo phân tích của VNDIRECT, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 3/2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về hoạt động phát hành. Cụ thể, có 3 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị đạt khoảng 11.600 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 460 tỷ đồng ghi nhận trong hai tháng đầu năm.

Tính chung quý I/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu xuất phát từ nền so sánh thấp của năm 2025, khi trong 2 tháng đầu năm không ghi nhận đợt phát hành riêng lẻ nào. Tuy vậy, xu hướng phục hồi của hoạt động phát hành được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong các quý tới.

Hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3 có dấu hiệu cải thiện so với tháng trước, với tổng giá trị đạt khoảng 6.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế trong quý I/2026, giá trị mua lại trước hạn mới đạt 9.900 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với gần 7.900 tỷ đồng trái phiếu được mua lại, tương đương khoảng 80% tổng giá trị toàn thị trường.

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp được các chuyên gia dự báo gia tăng trong thời gian tới. Ước tính trong tháng 4/2026 sẽ có hơn 16.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn, trong khi tổng giá trị đáo hạn của quý II vào khoảng 58.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 14.000 tỷ đồng của quý I. Áp lực này được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong các quý tiếp theo, với giá trị đáo hạn ước khoảng 53.000 tỷ đồng trong quý III và 62.000 tỷ đồng trong quý IV./.