Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán

Đảm bảo tiến độ thu bình quân

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, kết quả thu nội địa quý I đạt khá, phần lớn các khoản thu đều có sự tăng trưởng. Trong đó, nổi bật là khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 809 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 47,6% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 1.113 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 796% so với cùng kỳ…

Về kết quả thu theo đơn vị được giao dự toán, 11/11 đơn vị đảm bảo tiến độ thu bình quân. Riêng thu tiền sử dụng đất, có một số đơn vị thực hiện đạt rất cao như Thuế cơ sở 4 đạt 52,4% dự toán; Thuế cơ sở 7 đạt 53,5% dự toán… Bên cạnh đó, có 111/124 xã, phường đạt trên 25% dự toán.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế 3 tháng đầu năm, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan thuế đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới được ban hành, thông tin về các hoạt động của ngành Thuế đến người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, số hộ đã đăng ký là 940/960 hộ, số hộ đã sử dụng là 905 hộ, đạt tỷ lệ 96%. Với nhóm khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số hộ đã đăng ký là 1.011/1.596 hộ, đã có 847 hộ sử dụng, đạt tỷ lệ 83,8%.

Đồng thời, đã thực hiện hỗ trợ, trả lời chính sách thuế bằng văn bản, hỗ trợ trực tiếp và thông qua các hình thức khác như qua mạng xã hội, gửi thư điện tử. Các Thuế cơ sở đã tổ chức 1 hội nghị đối thoại với sự tham dự của gần 320 người nộp thuế và tổ chức 39 buổi tập huấn với sự tham gia của 4.512 người là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh.

Về công tác hoàn thuế, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế theo hình thức điện tử, đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Tính đến ngày 31/3/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 8 hồ sơ, tổng số tiền thuế được hoàn 102,4 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn đúng hạn là 100%.

Công tác chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) luôn được chú trọng. Thuế tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TQU về chống thất thu trong lĩnh vực thuế, phí và hóa đơn năm 2026, tập trung vào một số lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu; nông sản, lâm sản, hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý thu từ các nhà thầu vãng lai có hoạt động xây dựng cơ bản tại các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Lũy kế đến 25/3/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã kiến nghị tăng thu NSNN 47,5 tỷ đồng…

Phấn đấu thu ngân sách quý II đạt trên 1.400 tỷ đồng

Để phấn đấu thu NSNN quý II/2026 đạt trên 1.400 tỷ đồng, theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, nhất là hộ, cá nhân kinh doanh; rà soát, giám sát các hộ có doanh thu 500 triệu đồng/năm, tăng số lượng hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Các đơn vị thu tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, giảm nợ đọng, không để phát sinh nợ mới; tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế.

Ông Hùng cho biết, đơn vị thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; đôn đốc thực hiện kết luận và xử lý sau kiểm tra, nộp tiền theo quyết định vào NSNN đúng thời hạn: Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra hồ sơ đóng mã số thuế đối với các đơn vị thuộc trường hợp phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong đấu tranh phòng chống trốn thuế, gian lận thương mại và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, bất hợp pháp. Tổ chức triển khai đầy đủ kịp thời hiệu quả, có chất lượng các chỉ đạo của Cục Thuế về công tác kiểm tra theo chuyên đề.

Cùng với đó, các Thuế cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: tuyên truyền việc tra cứu khai thác thông tin, in, phát Sổ tay hướng dẫn nghĩa vụ thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh tới tận tay các hộ kinh doanh trên địa bàn; tổ chức các tổ hỗ trợ xuống trực tiếp tại hộ kinh doanh, đảm bảo 100% các hộ, cá nhân kinh doanh được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện./.