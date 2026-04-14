Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
12:39 | 14/04/2026
(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế... Nhờ vậy, tổng thu nội địa do đơn vị thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 2.669,6 tỷ đồng, đạt 38,7% dự toán và tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Tuyên Quang: Thu nội địa 2 tháng được hơn 1.400 tỷ đồng

Đảm bảo tiến độ thu bình quân

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, kết quả thu nội địa quý I đạt khá, phần lớn các khoản thu đều có sự tăng trưởng. Trong đó, nổi bật là khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 809 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 47,6% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 1.113 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 796% so với cùng kỳ…

Về kết quả thu theo đơn vị được giao dự toán, 11/11 đơn vị đảm bảo tiến độ thu bình quân. Riêng thu tiền sử dụng đất, có một số đơn vị thực hiện đạt rất cao như Thuế cơ sở 4 đạt 52,4% dự toán; Thuế cơ sở 7 đạt 53,5% dự toán… Bên cạnh đó, có 111/124 xã, phường đạt trên 25% dự toán.

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế 3 tháng đầu năm, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan thuế đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới được ban hành, thông tin về các hoạt động của ngành Thuế đến người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, số hộ đã đăng ký là 940/960 hộ, số hộ đã sử dụng là 905 hộ, đạt tỷ lệ 96%. Với nhóm khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số hộ đã đăng ký là 1.011/1.596 hộ, đã có 847 hộ sử dụng, đạt tỷ lệ 83,8%.

Đồng thời, đã thực hiện hỗ trợ, trả lời chính sách thuế bằng văn bản, hỗ trợ trực tiếp và thông qua các hình thức khác như qua mạng xã hội, gửi thư điện tử. Các Thuế cơ sở đã tổ chức 1 hội nghị đối thoại với sự tham dự của gần 320 người nộp thuế và tổ chức 39 buổi tập huấn với sự tham gia của 4.512 người là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh.

Về công tác hoàn thuế, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế theo hình thức điện tử, đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Tính đến ngày 31/3/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 8 hồ sơ, tổng số tiền thuế được hoàn 102,4 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn đúng hạn là 100%.

Công tác chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) luôn được chú trọng. Thuế tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TQU về chống thất thu trong lĩnh vực thuế, phí và hóa đơn năm 2026, tập trung vào một số lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu; nông sản, lâm sản, hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý thu từ các nhà thầu vãng lai có hoạt động xây dựng cơ bản tại các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Lũy kế đến 25/3/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã kiến nghị tăng thu NSNN 47,5 tỷ đồng…

Phấn đấu thu ngân sách quý II đạt trên 1.400 tỷ đồng

Để phấn đấu thu NSNN quý II/2026 đạt trên 1.400 tỷ đồng, theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, nhất là hộ, cá nhân kinh doanh; rà soát, giám sát các hộ có doanh thu 500 triệu đồng/năm, tăng số lượng hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Các đơn vị thu tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, giảm nợ đọng, không để phát sinh nợ mới; tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế.

Ông Hùng cho biết, đơn vị thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; đôn đốc thực hiện kết luận và xử lý sau kiểm tra, nộp tiền theo quyết định vào NSNN đúng thời hạn: Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra hồ sơ đóng mã số thuế đối với các đơn vị thuộc trường hợp phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong đấu tranh phòng chống trốn thuế, gian lận thương mại và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, bất hợp pháp. Tổ chức triển khai đầy đủ kịp thời hiệu quả, có chất lượng các chỉ đạo của Cục Thuế về công tác kiểm tra theo chuyên đề.

Cùng với đó, các Thuế cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: tuyên truyền việc tra cứu khai thác thông tin, in, phát Sổ tay hướng dẫn nghĩa vụ thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh tới tận tay các hộ kinh doanh trên địa bàn; tổ chức các tổ hỗ trợ xuống trực tiếp tại hộ kinh doanh, đảm bảo 100% các hộ, cá nhân kinh doanh được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện./.

Đức Việt
Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Cục Hải quan, phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.
Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

(TBTCO) - Việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.
Hải quan khu vực X: Thông quan thông suốt, giữ nhịp nguồn thu

Hải quan khu vực X: Thông quan thông suốt, giữ nhịp nguồn thu

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực X ghi nhận kết quả nổi bật khi bảo đảm thông quan thông suốt hơn 58.000 tờ khai hàng hóa, duy trì dòng chảy xuất nhập khẩu ổn định, thu ngân sách gần 4.600 tỷ đồng, đạt gần 25% dự toán năm, tạo đà quan trọng cho mục tiêu tăng thu trong bối cảnh nhiều biến động.
Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế: Cơ hội để cán bộ thuế tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế: Cơ hội để cán bộ thuế tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để cán bộ thuế Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các mô hình quản lý hiện đại, các thông lệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.
Infographics: Thu thuế thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 đạt 85.600 tỷ đồng

Infographics: Thu thuế thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 đạt 85.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển

Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển

SHB - kết nối nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển

SHB - kết nối nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán

Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện giúp giảm chi phí bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện giúp giảm chi phí bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao