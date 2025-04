Chứng khoán ngày 11/4: Lực cầu tiền mạnh, VN-Index tiếp đà hồi phục, tăng tốt

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay (11/4) khép lại phiên giao dịch cuối tuần đầy khởi sắc. Lực cầu bắt đáy dồn dập, dẫn dòng tiền đổ vào thị trường kéo chỉ số chính bật tăng mạnh mẽ.

VN-Index tiếp tục bật tăng, vượt mốc 1.200 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước khởi sắc nhờ thông tin tích cực về thuế quan, giúp VN-Index tăng mạnh và hướng tới vùng kháng cự cao hơn. Đóng cửa phiên 11/4, VN-Index tăng 54,12 điểm tiến lên 1.222,46 điểm, với 332 cổ phiếu tăng giá, 26 mã đứng giá và có 178 cổ phiếu giảm giá.

Các cổ phiếu tăng giá tốt phiên này có: VIC (+6,9), HPG (+6,81), VCB (+6,6), BID (+5,91), FPT (+5,24)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm giá hôm nay gồm: BCM (-1,65), SSB (-3,15), VGC (-2,3), VHC (-2,57), SIP (-5,07)..

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30-Index cũng diễn biến tương tự với phiên tăng điểm mạnh. Cụ thể, VN30-Index đóng cửa tăng 60,65 điểm, lên mức 1.309,94 điểm. Trong rổ VN30, có 28 mã cổ phiếu tăng giá và chỉ có 2 mã cổ phiếu giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng đóng cửa tăng điểm mạnh. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng 5,03 điểm, lên mức 213,34 điểm; còn chỉ số UPCoM-Index tăng 0,41 điểm, lên mức 93,25 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/4.

Thanh khoản toàn thị trường cũng bật tăng mạnh so với phiên trước. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức hơn 38.100 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với phiên hôm qua. Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 37.273 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với phiên trước.

Đáng chú ý, khối ngoại cũng trở thành điểm sáng khi phiên nay mua ròng 660 tỷ đồng trên toàn thị trường, nhưng trái chiều trên 2 sàn niêm yết.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng hơn 971 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 416 tỷ đồng, MBB cũng được mua ròng tới 249 tỷ đồng. Theo sau, VIC, ACB và FPT cũng được mua ròng lần lượt 160 tỷ đồng, 152 tỷ và 116 tỷ đồng. Ngược chiều, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 133 tỷ đồng, KBC bị bán ròng khoảng 95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu khác bị bán ròng gồm có SIP (-78 tỷ đồng); SHB (-77 tỷ đồng); GMD (-68 tỷ đồng)...

Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 200 tỷ đồng.

Lực cầu mạnh đẩy giá lên cao

Thị trường mở cửa phiên giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì được đà hưng phấn sau phiên tăng điểm lịch sử hôm qua. Tuy vậy, thị trường có sự phân hóa và sắc tím chỉ còn rải rác, nhóm cổ phiếu bluechip đóng vai trò là điểm tựa chính giúp VN-Index tiếp tục tiến bước.

Trong phiên chiều nay mặc dù có khối lượng cổ phiếu rất lớn tại đáy về tài khoản nhưng bên mua vẫn sẵn sàng đón đỡ. Giá càng về cuối phiên càng mạnh và VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Đặc biệt lực mua đã chủ động đẩy giá lên cao giúp độ rộng lẫn mặt bằng giá khác biệt so với buổi sáng.

Nhà đầu tư trong phiên sáng có phần lo lắng vì chiều nay sẽ có số lượng cổ phiếu giao dịch bắt đáy hôm 9/4 về tài khoản. Với diễn biến kịch trần hôm qua và đà tăng tiếp diễn sáng nay, biên lợi nhuận ngắn hạn là rất tốt. Dù vậy ngay khi vào phiên chiều thị trường lại mạnh hơn, nhà đầu tư mua vào chủ động nâng giá dần tạo điều kiện cho những ai muốn bán đều có thể chốt giá tốt.

VN-Index có phiên bùng nổ tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản. Ảnh: T.L

Biến động giá nhóm VN30 chiều nay rất tốt nhưng không đến mức trần cả loạt như phiên hôm qua. Chỉ có 5 mã trong rổ này là tăng hết biên độ. Dù vậy tất cả các cổ phiếu còn lại đều tăng giá mạnh kéo VN30-Index tăng 4,85% lúc đóng cửa.

Nhóm midcap và smallcap lại tăng tốt hơn. Chỉ số midcap đóng cửa tăng 4,38%, gấp 4 lần mức tăng buổi sáng. Smallcap từ mức tăng gần như không đáng kể 0,33% thành tăng 3,14%. 41 cổ phiếu kịch trần lúc đóng cửa là thuộc 2 nhóm này, rất nhiều mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng.

Ở phía giảm, trong 178 mã đỏ chỉ còn 44 mã giảm hơn 1% nhưng cũng chỉ khoảng 15 mã là đáng chú ý khi giao dịch được quá 10 tỷ đồng thanh khoản. SZC giảm 1,79% khớp 231,2 tỷ đồng; SIP giảm 5,07% với 231 tỷ, BCM giảm 1,65% với 192,8 tỷ, VHC giảm 2,97% với 173,2 tỷ, VGC giảm 2,3% với 108,3 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.

Theo các chuyên gia, VN-Index có phiên bùng nổ tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. Quán tính tăng điểm được duy trì từ phiên tăng trước đó và giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày cho thấy nhịp hồi phục có xác suất cao sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán đã phần nào được cởi bỏ gánh nặng sau 2 phiên hồi phục mạnh./.