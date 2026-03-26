Chứng khoán phái sinh ngày 26/3: Sắc đỏ trở lại, dòng tiền thận trọng

Sau hai phiên phục hồi liên tiếp, thị trường cơ sở quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên. VN30-Index lùi xuống dưới mốc 1.790 điểm. Áp lực bán gia tăng từ cuối phiên khiến chỉ số đóng cửa tại 1.791,25 điểm, giảm 1,29% so với hôm qua. Có tới 25/30 mã giảm điểm.

Trong phiên hôm nay, VN30 có phần tiêu cực hơn thị trường chung khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa trung bình với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I/2026. VN100-Index chỉ giảm 0,91%.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 4/2025 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.793 điểm, giảm 1,16% so với phiên trước, duy trì chênh lệch dương nhẹ +1,75 điểm so với VN30. Trong khi đó, các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn chuyển sang trạng thái chiết khấu với chênh lệch âm từ -0,25 đến -5,25 điểm. Kỳ vọng của nhà đầu tư đang thận trọng hơn tại các kỳ hạn dài.

Sắc đỏ trở lại trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh sau hai phiên hồi phục

Khối lượng giao dịch phiên hôm nay giảm nhẹ về 6,6%. Theo nhận định từ chuyên gia SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên. Các trader nghiên về VN30 biến động nhẹ trở lại. Hoạt động đầu cơ thận trọng hơn khi thị trường cơ sở quay đầu điều chỉnh. Dòng tiền trên thị trường phái sinh có xu hướng đứng ngoài quan sát nhiều hơn, thay vì gia tăng vị thế mạnh như các phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng gần nhất vẫn nhích nhẹ, tăng lên 38.320 hợp đồng.