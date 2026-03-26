Chứng khoán DNSE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 61,8%, thêm nhân sự HĐQT từ Capella

Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, đón chu kỳ mới của thị trường

Ngày 26/3/2026, tại khách sạn Pullman Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Trong năm 2025, DNSE ghi nhận doanh thu 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 50% và vượt kế hoạch đề ra. Tổng tài sản tính đến cuối năm đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội, DNSE đã trình và được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 61,8%. DNSE tiếp tục duy trì mức cổ tức tối đa 7% vốn điều lệ bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu trong năm 2026, sau bốn năm duy trì chính sách cổ tức ổn định.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Ảnh: DNSE

Đánh giá về bối cảnh thị trường, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT cho rằng những khó khăn hiện tại, bao gồm cả các yếu tố bất định như xung đột địa chính trị là khó khăn trong ngắn hạn. "Việc hạ nhiệt các xung đột kết hợp với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội cho thị trường tài chính. DNSE vẫn chủ động trong kế hoạch kinh doanh, nỗ lực hết sức để đạt được các mục tiêu đã đề ra và không thay đổi chiến lược dài hạn”, ông Giang nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, biến động tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong năm 2026 sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố này được kỳ vọng chỉ kéo dài trong quý I và đầu quý II.

“Chúng tôi coi đây là những "bài kiểm thử" để tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới. Công ty vẫn đặt niềm tin vào triển vọng dài hạn nhờ lộ trình nâng hạng thị trường và sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với thị trường vốn". CEO của DNSE cũng cho biết công ty đã chuẩn bị sẵn các kịch bản điều chỉnh hoạt động và nâng cao quản trị rủi ro đối với hoạt động của công ty.

Về chiến lược, ban lãnh đạo công ty cho biết với mô hình công ty chứng khoán số, DNSE sẽ có cơ hội mở rộng tiếp cận tới nhà đầu tư với sự hỗ trợ từ nền tảng hạ tầng VNeID, qua đó gia tăng hiệu quả thu hút khách hàng. Lãnh đạo công ty cho biết việc hoàn thiện kết nối với VNeID dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 4/2026.

Ông Giang cho rằng DNSE sẽ có cơ hội gia tăng thị phần chứng khoán cơ sở mạnh mẽ hơn, tương tự như cách DNSE mở rộng và phát triển thị phần phái sinh nhanh chóng nhờ các sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ Open API và AI thế hệ mới, phục vụ nhà đầu tư chủ động, tần suất cao.

Cổ đông Capella tham gia trực tiếp hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT và Ban Kiểm soát - Ảnh: DNSE

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội là thay đổi nhân sự hội đồng quản trị (HĐQT) và sự tham gia trực tiếp của cổ đông lớn Capella. Cụ thể, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hoa khỏi vị trí thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm. Đồng thời, bà Đậu Hà Lam, Giám đốc Công nghệ Capella Group, được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay đổi về nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Capella đã tái cấu trúc sở hữu và trở thành cổ đông trực tiếp của DNSE với tỷ lệ 9,8%. Cụ thể, En Capital Holding đã mua lại toàn bộ phần vốn góp Công ty Công nghệ tài chính Encapital từ Capella. Sau đó, Capella thực hiện giao dịch mua quyền để trở thành cổ đông trực tiếp.

Theo lãnh đạo DNSE, Capella đã đồng hành cùng công ty từ năm 2018 khi Công ty Công nghệ tài chính Encapital mới thành lập. Đây cũng là cổ đông có năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm thị trường. Ngoài ra, sự hiện diện của Capella không làm thay đổi định hướng phát triển của DNSE. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Giang, các cổ đông tham gia đều dựa trên niềm tin vào chiến lược chứng khoán số mà công ty đang theo đuổi.

Đồng thời, do hai trong số ba thành viên Ban kiểm soát DNSE kết thúc nhiệm kỳ, bà Phạm Thị Thanh Hoa và bà Nguyễn Quỳnh Mai được Đại hội bầu bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát.