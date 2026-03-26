Tài chính

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

Đức Minh
20:03 | 26/03/2026
(TBTCO) - Ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm trưởng đoàn.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời cảm ơn tới Đoàn công tác IMF đã định kỳ đến làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam và đã dành thời gian làm việc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Thứ trưởng cũng bày tỏ ghi nhận các khuyến nghị của IMF và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển để đảm bảo an toàn và ổn định tài chính, củng cố tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu các khuyến nghị này để hoàn thiện chính sách và các giải pháp tài khóa hỗ trợ phục hồi kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính đã nhận được dự thảo Bản ghi nhớ của Đoàn IMF; đồng thời đề nghị Đoàn tiếp tục nghiên cứu các thông tin, ý kiến trao đổi của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khác để hoàn thiện dự thảo Bản ghi nhớ.

Đề cập tới hợp tác giữa Bộ Tài chính và IMF, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định, trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và IMF đã được triển khai hiệu quả, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu. Các chương trình tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo tăng cường năng lực đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực phân tích, hoạch định và điều hành chính sách của đội ngũ cán bộ - đặc biệt trong lĩnh vực quản lý kinh tế vĩ mô và tài chính - ngân sách.

Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện của IMF thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn chính sách chuyên sâu, cập nhật mô hình phân tích vĩ mô và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế... nhằm nâng cao chất lượng hoạch định và điều hành chính sách tài khóa, kinh tế vĩ mô, cải thiện chất lượng dữ liệu và khuôn khổ thống kê, nâng cao năng lực giám sát, đánh giá và đề xuất chính sách.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đây sẽ là cơ sở quan trọng góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trong trung và dài hạn.

Sự đồng hành của các tổ chức quốc tế như IMF sẽ là nguồn lực quan trọng hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng và hội nhập, thứ trưởng nhận định.

Tại buổi tiếp, ông Martin Sommer cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương dành thời gian tiếp và chia sẻ khái quát thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô trong những tháng đầu năm 2026; về ngân sách nhà nước; công tác huy động vốn và quản lý nợ công; thị trường trái phiếu doanh nghiệp; giải pháp, định hướng điều hành chính sách tài khóa trong nửa còn lại năm 2026.

Ông Martin Sommer trình bày những phát hiện chính và khuyến nghị của IMF qua các buổi làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và ông Martin Sommer tập trung thảo luận về các định hướng chính sách kinh tế trong bối cảnh năm 2026 đầy biến động; đồng thời tập trung phân tích sự cần thiết của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trước áp lực từ giá năng lượng và xung đột địa chính trị toàn cầu.

Ông Martin Sommer chúc mừng Việt Nam vì thành tựu tăng trưởng mạnh mẽ năm ngoái đi cùng lạm phát thấp. Kết quả tích cực về tăng trưởng, ổn định vĩ mô và hiệu quả tài khóa trong năm 2025 cho thấy định hướng chính sách đúng đắn của Việt Nam.

Theo ông Martin Sommer, IMF khuyến nghị Việt Nam không nên theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao bằng mọi giá mà cần chú trọng vào việc củng cố hệ thống tài chính và đa dạng hóa nguồn thu ngân sách bền vững.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và người đại diện đoàn công tác cam kết tiếp tục hợp tác kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu để tối ưu hóa công tác điều hành kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn 5 năm tới.

Từ khóa:
thứ trưởng trần quốc phương đoàn công tác IMF bộ tài chính imf quỹ tiền tệ quốc tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

(TBTCO) - Ngày 26/3, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước cảnh báo tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, mượn danh liên kết với Kho bạc Nhà nước để yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai, cung cấp thông tin cá nhân. Đây là hành vi lừa đảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dân cần đặc biệt cảnh giác.
(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), do Phó Chủ tịch EIB, bà Nicola Beer làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Sáng ngày 25/3, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo trao đổi với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương về nội dung sửa đổi, bổ sung Chiến lược Dự trữ Quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ Quốc gia năm 2025.
