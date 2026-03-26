VIG đặt kế hoạch tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2026

Theo tài liệu họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (mã Ck: VIG) dự kiến tổ chức ngày 18/4 tại Hà Nội. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động khoảng 700 tỷ đồng.

Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến dưới 100 người và thời gian thực hiện trong quý III/2026. Đây là phương án đã được doanh nghiệp đề ra từ trước nhưng chưa triển khai trong năm 2025. Công ty cũng cho biết có thể không phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo quy định.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến tập trung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, trong đó khoảng 450 - 550 tỷ đồng được phân bổ cho vay giao dịch ký quỹ và 150 - 250 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh. Cơ cấu sử dụng vốn có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thị trường.

Hiện VIG thuộc nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn nhỏ trên sàn. Nếu hoàn tất phương án phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 451 tỷ đồng lên 1.151 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu khoảng 39,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 603 triệu đồng. Tính đến cuối năm, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế hơn 112 tỷ đồng nên dự kiến không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Bước sang năm 2026, VIG đặt mục tiêu doanh thu hoạt động đạt 75,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 32,1 tỷ đồng, tăng đáng kể so với kết quả năm trước. Bên cạnh đó, đại hội cũng dự kiến xem xét miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung nhân sự thay thế cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 26/3, cổ phiếu VIG dừng ở mức 4.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 207,6 tỷ đồng.