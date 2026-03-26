VIG đặt kế hoạch tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2026

Thu Hương
19:39 | 26/03/2026
(TBTCO) - VIG dự kiến chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn điều lệ từ 451 tỷ đồng lên 1.151 tỷ đồng trong năm 2026.
Theo tài liệu họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (mã Ck: VIG) dự kiến tổ chức ngày 18/4 tại Hà Nội. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động khoảng 700 tỷ đồng.

Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến dưới 100 người và thời gian thực hiện trong quý III/2026. Đây là phương án đã được doanh nghiệp đề ra từ trước nhưng chưa triển khai trong năm 2025. Công ty cũng cho biết có thể không phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo quy định.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến tập trung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, trong đó khoảng 450 - 550 tỷ đồng được phân bổ cho vay giao dịch ký quỹ và 150 - 250 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh. Cơ cấu sử dụng vốn có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thị trường.

Hiện VIG thuộc nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn nhỏ trên sàn. Nếu hoàn tất phương án phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 451 tỷ đồng lên 1.151 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu khoảng 39,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 603 triệu đồng. Tính đến cuối năm, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế hơn 112 tỷ đồng nên dự kiến không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Bước sang năm 2026, VIG đặt mục tiêu doanh thu hoạt động đạt 75,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 32,1 tỷ đồng, tăng đáng kể so với kết quả năm trước. Bên cạnh đó, đại hội cũng dự kiến xem xét miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung nhân sự thay thế cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 26/3, cổ phiếu VIG dừng ở mức 4.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 207,6 tỷ đồng.

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/3) ghi nhận nhịp điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh trước đó, với VN-Index giảm hơn 13 điểm và lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn. Thanh khoản suy giảm cùng áp lực bán ròng của khối ngoại phản ánh tâm lý thận trọng, dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện giúp thị trường tránh nhịp giảm sâu.
(TBTCO) - Dòng tiền rút ròng trong khi thị trường tăng mạnh cho thấy ngành quản lý quỹ đang đối mặt áp lực kép về hiệu suất và chất lượng tăng trưởng.
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 được dự báo phân hóa rõ giữa các nhóm ngành khi chi phí vốn duy trì ở mức cao và điều kiện vĩ mô còn nhiều biến động.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đứng trước đòi hỏi chuyển mình mạnh mẽ. Hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung - cầu, xây dựng thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế.
(TBTCO) - Thí điểm sàn giao dịch tài sản số không đơn thuần là mở ra một thị trường mới, mà còn là phép thử toàn diện đối với năng lực doanh nghiệp và hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý. Trong đó, nhân lực, công nghệ và tính minh bạch được xác định là những trụ cột then chốt quyết định sự thành bại của mô hình này.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ này vẫn tăng giá bất chấp áp lực xả lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.
(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục trở lại trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng hơn với khối lượng giao dịch giảm đáng kể.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/3) chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của lực cầu khi VN-Index tăng hơn 43 điểm, vượt kháng cự 1.650 điểm và lấp khoảng trống giảm trước đó. Dù thanh khoản chưa bùng nổ, những tín hiệu cải thiện về tâm lý và dòng tiền đang củng cố kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.
