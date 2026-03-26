Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Tuy nhiên, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hoạt động huy động vốn bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên không do UBCKNN quản lý, cấp phép.

Trước thực tế này, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, thận trọng tìm hiểu kỹ cơ sở pháp lý, mô hình hoạt động cũng như mức độ minh bạch của các tổ chức cung cấp dịch vụ trước khi tham gia hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ tài sản cá nhân.

Ảnh minh họa

Trước đó, UBCKNN cũng đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng giả danh tổ chức kinh doanh chứng khoán khi trên thị trường chứng khoán có hiện tượng một số tổ chức cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc tổ chức đó đã được UBCKNN cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản.

Do đó, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ về tổ chức thông qua nhiều phương thức khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, kiểm tra thông tin tổ chức kinh doanh chứng khoán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.