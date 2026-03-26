MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục 2026, tăng tốc chuyển đổi số và mở rộng quy mô

Tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng

Ngày 26/3/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt xa kế hoạch đề ra và thiết lập nhiều cột mốc kỷ lục trong suốt 25 năm hoạt động.

Lần đầu tiên, MBS gia nhập "câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ" với lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử, tăng 52% so với năm 2024 và gần gấp đôi so với năm 2023. Cùng với đó, tổng tài sản vượt mốc 30.000 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước và gần gấp đôi sau hai năm, cho thấy tốc độ mở rộng quy mô mạnh mẽ và liên tục.

Trên thị trường vốn, giá trị vốn hóa của MBS cũng thiết lập kỷ lục mới, đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với đỉnh năm 2024. Thị phần môi giới trên sàn HOSE đạt bình quân 5,37% – mức cao nhất kể từ năm 2018, giúp MBS vươn lên nhóm Top 6 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trong hai quý cuối năm.

Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ thị phần mà còn được củng cố bởi sự mở rộng nhanh chóng của tệp khách hàng. Số lượng tài khoản mở mới trong năm tăng 40%, trong khi số tài khoản hoạt động tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024, phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển khách hàng và nền tảng số.

Năng suất lao động năm 2025 đạt mức kỷ lục: Lợi nhuận trước thuế/người đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2024. Công ty duy trì kiểm soát chi phí hiệu quả khi hệ số CIR giảm năm thứ tư liên tiếp, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực quản trị rủi ro với 14 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu trong hoạt động dịch vụ tài chính.

Quang cảnh đại hội

Song song với tăng trưởng, MBS vẫn đảm bảo quyền lợi cổ đông thông qua việc duy trì chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%. Những kết quả trên phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển nhất quán, năng lực vận hành linh hoạt, cùng định hướng đầu tư bài bản vào công nghệ và nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, MBS đã tận dụng tốt cơ hội để tạo ra bước tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng.

Hướng đến các mục tiêu chiến lược

Bước sang năm 2026, MBS xác định phương châm hành động là "tăng tốc – vững chắc – hiệu quả", trong đó tiếp tục chú trọng tăng tốc số, ưu tiên nguồn lực cho các động lực phát triển bền vững, các nền tảng kinh doanh số, hướng đến các mục tiêu chiến lược với mục tiêu nâng thị phần môi giới lên tối thiểu 6%, hướng tới 6,5%, đồng thời tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản trị.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được cổ đông thông qua với các chỉ tiêu tăng trưởng cao: tổng doanh thu đạt 4.675 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng, tăng 31%. Đáng chú ý, kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng được xác định là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Chia sẻ về định hướng kinh doanh, ông Phan Phương Anh - Tổng Giám đốc MBS cho biết, trong năm 2026, công ty sẽ theo đuổi chiến lược xuyên suốt là đa dạng hóa và cân bằng nguồn thu, thay vì phụ thuộc vào một trụ cột như môi giới.

"Doanh thu sẽ được phân bổ từ nhiều mảng, bao gồm môi giới, cho vay margin, tự doanh, đầu tư - kinh doanh nguồn vốn cũng như các hoạt động bán chéo sản phẩm, dịch vụ" - ông Phan Phương Anh nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đối với mảng ngân hàng đầu tư (IB) - lĩnh vực có đóng góp còn hạn chế trong khoảng ba năm gần đây, ban lãnh đạo đặt mục tiêu tạo bước chuyển rõ rệt trong năm 2026 với doanh thu dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng mạnh so với năm trước.

Ở góc nhìn thị trường, ông Phạm Thế Anh - Thành viên Hội đồng quản trị nhận định năm 2026 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là rủi ro từ bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Theo đó, các xung đột quốc tế kéo dài có thể gây áp lực lên nguồn cung năng lượng, đẩy giá xăng dầu và lạm phát toàn cầu tăng cao. Khi lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia có xu hướng thắt chặt, kéo theo mặt bằng lãi suất tăng, từ đó tác động trực tiếp tới thị trường chứng khoán và hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, về dài hạn, lãnh đạo MBS cho rằng các yếu tố tiêu cực mang tính chu kỳ sẽ dần được giải quyết khi nhu cầu ổn định kinh tế toàn cầu trở nên cấp thiết hơn. Đối với Việt Nam, triển vọng vẫn được đánh giá tích cực nhờ định hướng duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn. Bên cạnh đó, Chính phủ đang thúc đẩy nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trong ngắn hạn, từ hạ tầng đến phát triển đô thị, qua đó tạo thêm động lực cho nền kinh tế và mở ra cơ hội huy động vốn cho thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, câu chuyện nâng hạng thị trường cũng tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Cùng với đó, áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ được kỳ vọng sẽ giảm dần so với giai đoạn căng thẳng trước đây, góp phần cải thiện môi trường thương mại quốc tế.

Tổng thể, những rủi ro lớn nhất có thể đã được phản ánh phần nào trong giai đoạn trước. Khi các yếu tố bất lợi dần qua đi, thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định hơn, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng cơ bản của kinh tế Việt Nam vẫn được duy trì./.