(TBTCO) - Mức giảm của hợp đồng tương lai nhẹ hơn chỉ số cơ sở, khiến độ chênh lệch chuyển sang dương 1,65 điểm, sau chuỗi dài chênh lệch âm khi giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở.

Sau phiên bứt phá mạnh hôm qua, thị trường phái sinh và cơ sở đồng loạt điều chỉnh nhẹ khi áp lực chốt lời ngắn hạn quay trở lại. VN30-Index đóng cửa giảm 9,32 điểm xuống 1.909,65 điểm. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F1M (mã 41I1FA000) giảm 7,3 điểm (-0,38%) còn 1.911,3 điểm.

Mức giảm của hợp đồng tương lai nhẹ hơn chỉ số cơ sở, khiến chênh lệch basis chuyển sang dương 1,65 điểm, lần đầu tiên sau chuỗi dài chênh lệch âm.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm hơn 30% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn khá lạc quan về xu hướng của VN30-Index trong ngắn hạn. Khối lượng mở OI hôm nay là 48.861, tiếp tục tăng các vị thế nắm giữ.

Các trader vẫn lạc quan về xu hướng của VN30-Index, nhưng đang giảm nhịp đầu cơ trong phiên để bảo toàn lợi nhuận.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 -Index đã có một ngày biến động rất mạnh. Đà tăng hôm qua vẫn còn quán tính giúp thị trường mở cửa trong sắc xanh và tăng tới gần 10 điểm ngay đầu phiên. Lực cầu ở nhóm ngân hàng, bán lẻ và bất động sản tăng mạnh. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện tại VPB, STB, TPB, khiến chỉ số dao động quanh tham chiếu suốt phiên sáng.

Sang phiên chiều, lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng, thép và công nghệ thông tin kéo VN30-Index lùi về dưới tham chiếu. Dù vậy, một số cổ phiếu như MWG, SSI và VRE vẫn giữ sắc xanh, giúp thị trường không giảm sâu. Tuy nhiên, đến phiên ATC, áp lực bán bất ngờ quay trở lại ở đa số các nhóm ngành kéo VN30-Index lùi về sát vùng 1900 điểm. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 1.909,65 điểm, giảm 9,32 điểm với thanh khoản duy trì quanh mức cao.

Theo Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn tích cực sau hơn một tháng tích lũy. Nhịp tăng được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP quý III khả quan và kỳ vọng nâng hạng thị trường. VN30 hiện đang kiểm định lại vùng đỉnh tháng 9/2025, trong khi VN-Index vẫn tích lũy dưới vùng kháng cự và cần thêm động lực bứt phá từ mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025.