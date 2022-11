Chứng khoán tuần tới (7 - 11/11): Đà giảm sẽ “chững lại”, VN-Index có thể hồi dần lên trên ngưỡng 1.000 điểm

(TBTCO) - Mặc dù trải qua một tuần giao dịch tiêu cực, nhưng thị trường chứng khoán tuần tới (7 - 11/11) kỳ vọng đà giảm sẽ chững lại. Chỉ số VN-Index có thể phục hồi dần lên trên ngưỡng 1.000 điểm khi hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs qua đi và tâm lý của nhà đầu tư bình ổn trở lại.

Cầu bắt đáy chưa đủ lực giúp VN-Index lấy lại mốc 1.000 điểm

Thị trường chứng khoán tuần (31/10 - 4/11) giao dịch kém tích cực do nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán mạnh trước áp lực thanh khoản dòng tiền và lãi suất gia tăng tác đồng tới cả bên cung và bên cầu. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh tuần qua do hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF đã tác động lên diễn biến của các chỉ số chứng khoán.

Hơn nữa, thông tin về tăng lãi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không như kỳ vọng đã khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Việc FED tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản không bất ngờ, nhưng thông điệp sẽ còn tăng tiếp lãi suất đã đi ngược kỳ vọng.

Nhóm ngành bất động sản chịu áp lực bán mạnh tuần qua và là nhân tố chính khiến thị trường lao dốc. Nhiều cổ phiếu bất động sản giảm trên 10% trong tuần qua, bao gồm NVL (-17,4%), PDR (-15,9%), DIG (-12,6%). Trong khi đó, nhóm ngành ngân hàng có sự phân hóa lớn khi ACB (-9,6%) và HDB (-6,7) giảm điểm mạnh. Ở chiêu ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng phục hồi nhẹ, bao gồm VPB (+3,7%), TCB (+4,5%), CTG (+1,9%), MBB (+1,4%).

Các yếu tố đó cộng hưởng lại khiến các chỉ số chứng khoán trong nước lùi sâu, chỉ số VN-Index giảm điểm 4/5 phiên trong tuần qua và có lúc xuống mức thấp nhất tuần là 974,6 điểm. Mặc dù lực cầu bắt đáy có giă tăng trong phiên cuối tuần, tuy vậy cũng không đủ để giúp chỉ số VN-Index giữ được mốc tâm lý 1.000 điểm.

Chốt tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 997,15 điểm (-3,0% so với cuối tuần trước). Bên cạnh đó, cả hai chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng lần lượt lùi về mức 204,6 điểm (-4,3% so với cuối tuần trước) và 74,3 điểm (-2,4% so với cuối tuần trước).

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 11.731 tỷ đồng/phiên (-7,3% so với tuần trước). Tuần qua, khối ngoại đã giảm bán ròng trên HOSE xuống còn còn 539 tỷ đồng (-85,2% so với tuần trước). Trong khi đó, khối ngoại mua ròng nhẹ 2 tỷ đồng trên sàn HNX-Index (-97,4% so với tuần trước) và tăng mua ròng trên sàn UPCoM-Index lên mức 19 tỷ đồng.

Có cơ hội cho một nhịp hồi ngắn hạn?

Nhận định về thị trường chứng khoán tuần 7 - 11/11, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, với quán tính hồi phục hiện tại, chỉ số VN-Index có thể kiểm lại vùng kháng cự quan trọng 1.000 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index có thể vẫn cần thời gian để tìm điểm cân bằng do cung có thể gia tăng trở lại sau ngày đẩy mạnh mua vào của các quỹ ETF. Vùng hỗ trợ gần trên chỉ số VN-Index là vùng 989 - 968 điểm.

Còn theo các chuyên gia của MBS, thị trường phiên cuối tuần tuy không thể ngược dòng thành công, nhưng với việc thu hẹp đà giảm đáng kể cũng là tín hiệu tích cực đối với tâm lý nhà đầu tư. Điểm tích cực lúc này là tình hình thế giới vẫn tích cực, bên cạnh đó dòng tiền tham gia bắt đáy đã được cải thiện bất chấp khối ngoại gây sức ép lên thị trường. Do vậy, nhịp hồi có thể diễn ra trong các phiên tới, nhà đầu tư chú ý những cổ phiếu đã giảm sâu, đặc biệt là các mã có tín hiệu phục hồi rõ nét trong phiên cuối tuần qua.

Thị trường có thể sẽ có nhịp hồi giúp VN-Index lấy lại mốc 1.000 điểm. Ảnh: Minh họa.

Chỉ số VN-Index lại một lần nữa tụt xuống dưới ngưỡng 1.000 điểm đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn lựa chọn những doanh nghiệp tốt với mức giá rất hấp dẫn. Định giá của nhiều cổ phiếu doanh nghiệp lớn đã về mức xấp xỉ 1 lần, thậm chí có nhiều cổ phiếu còn rơi xuống mức 0,7-0,8 lần P/B.

Còn theo các chuyên gia của VNDIRECT, mặc dù trải qua một tuần giao dịch kém tích cực, thị trường cũng xuất hiện một số tín hiệu tích cực. Đầu tiên là lực cầu bắt đáy giá thấp luôn thường trực, thể hiện khá rõ nét khi chỉ số VN-Index xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.000 điểm. Điều này thể hiện khá rõ nét trong phiên chiều ngày thứ 6 khi lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp chỉ số VN-Index phục hồi về sát ngưỡng 1.000 điểm (tăng trên 20 điểm từ đáy).

Đồng thời, thị trường đã có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu chứ không còn tình trạng tất cả các ngành đều đồng loạt giảm mạnh như giai đoạn trước. Cụ thể, cổ phiếu ngành thực phẩm - đồ uống và ngân hàng chứng kiến lực cầu tương đối tốt đã có dấu hiệu tạo đáy trong những tuần qua.

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường VNDIRECT, kỳ vọng rằng: “Đà giảm của thị trường có thể chững lại trong tuần giao dịch tới nhờ diễn biến tích cực của một số nhóm ngành như thực phẩm, đồ uống, ngân hàng. Chỉ số VN-Index có thể phục hồi dần lên trên ngưỡng 1.000 điểm khi hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs qua đi và tâm lý của nhà đầu tư bình ổn trở lại”.

Tuy nhiên, chuyên gia của VNDIRECT bảo lưu quan điểm nhà đầu tư không nên bán tháo bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại. Thị trường đã duy trì trạng thái quá bán trong một khoảng thời gian tương đối dài và có thể sớm chứng kiến xu thế vận động theo chiều hướng tích cực hơn./.