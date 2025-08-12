Một công ty chứng khoán đang quản lý hơn 6 tỷ USD tài sản

(TBTCO) - Theo Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), tổng tài sản (NAV) mà MBS đang quản lý của các khách hàng đạt hơn 160.000 tỷ đồng (tương đương hơn 6 tỷ USD), tăng gần 1,5 lần so với mức bình quân năm 2024. Vậy sự gia tăng đáng kể về NAV này đến từ đâu?

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ với thanh khoản liên tục lập đỉnh, dòng tiền nhà đầu tư cá nhân duy trì ở mức cao và dư nợ margin toàn ngành vượt mốc 292.000 tỷ đồng - tăng hơn 20% so với đầu năm.

Trong bối cảnh sôi động và đầy tiềm năng đó, Công ty cổ phần Chứng khoán MB đã tăng giá trị tài sản ròng (NAV) quản lý lên xấp xỉ 160.000 tỷ đồng (tương đương hơn 6 tỷ USD), tăng gần 1,5 lần so với mức bình quân năm 2024. Sự gia tăng đáng kể về NAV phản ánh năng lực quản lý tài sản hiệu quả của MBS, khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, từ những nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức lớn. Đây là minh chứng rõ nét cho niềm tin và sự gắn bó bền vững của khách hàng đối với MBS trong vai trò nhà tư vấn và quản lý tài sản uy tín.

Hơn 200.000 khách hàng mới đã tìm đến MBS trong 6 tháng đầu năm

Hiện tại, MBS đang quản lý khoảng 650.000 tài khoản khách hàng, tăng thêm 200.000 khách hàng mới so với thời điểm đầu năm 2025. Không khó để lý giải cho sự tăng trưởng này của MBS.

Công ty chứng khoán này đã thực sự tập trung đầu tư mạnh cho công nghệ như cam kết. Các nền tảng giao dịch trên điện thoại MBS Mobile App và trên máy tính S24 liên tục được bổ sung tính năng phục vụ nhà đầu tư như tăng sức mua, tăng tỷ lệ margin lên tối đa với một số mã chứng khoán, tặng cổ phiếu lẻ cho khách hàng, nâng cấp tối ưu tính năng trading view giúp khách hàng theo dõi đồ thị phân tích kỹ thuật thuận tiện hơn hay bổ sung tính năng chuyển tiền và lịch sử chuyển tiền H+...

Ngoài việc cải tiến giao diện mượt mà, dễ dàng đặt lệnh và tra cứu, thì các tính năng này đã phần nào thỏa mãn được nhà đầu tư khi cần vốn và quản lý đầu tư trong lúc thị trường khởi sắc.

Niềm tin khách hàng ngày càng tăng đối với dịch vụ của MBS.

Có thể thấy rằng, việc tăng trưởng khách hàng này đã phản ánh niềm tin ngày càng cao của nhà đầu tư vào MBS, không chỉ nhờ danh tiếng và uy tín mà còn bởi chất lượng dịch vụ được cải thiện liên tục. Khách hàng tại MBS không chỉ dừng lại ở các giao dịch đơn thuần mà còn được hỗ trợ quản lý tài sản toàn diện, với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng từ chứng khoán cơ sở, phái sinh, trái phiếu, chứng quyền, đến các dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu.

“Danh mục đầu tư của tôi tại MBS có mã tăng trưởng mạnh từ 20% đến 40% trong 4 tháng gần đây. Tỷ lệ này khá tốt trong bối cảnh thị trường khởi sắc dù có lúc biến động mạnh” - anh Linh, một nhà đầu tư mới mở tài khoản đầu năm 2025 tại MBS cho biết.

Hiệu quả đầu tư vượt trội này không chỉ phản ánh tiềm năng của thị trường, mà còn cho thấy khả năng hỗ trợ và tư vấn hiệu quả của MBS, giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận.

Lãi suất margin 6,99% - thấp nhất thị trường

Với các nhà đầu tư, việc có đủ nguồn lực tài chính để nắm bắt cơ hội thị trường là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, các nhà đầu tư luôn luôn có sự so sánh lãi suất margin giữa các công ty chứng khoán để lựa chọn dịch vụ. Trong thời gian vừa qua, MBS đã tung gói lãi suất margin 6,99% kèm miễn phí giao dịch trọn đời dành cho các khách hàng mở mới tài khoản.

Không những thế, nhiều gói lãi suất khác cũng được MBS đưa ra để khách hàng có nhiều sự lựa chọn như các gói lãi suất margin 8,6%/năm với hạn mức 500 triệu đồng, 9,5%/năm với hạn mức 5 tỷ đồng cùng các gói lãi suất T+ như miễn lãi T+3.

Ngoài ra, khách hàng mới mở tài khoản tại MBS còn được tặng thưởng cổ phiếu.

Chính sách "zero-fee trọn đời" và nhiều ưu đãi về lãi suất margin, lãi suất T+ của MBS không chỉ giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí dài hạn, mà còn thể hiện sự cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang cạnh tranh mạnh về phí giao dịch. Đây được xem là lợi thế vượt trội, củng cố vị thế của MBS trong nhóm các công ty chứng khoán dẫn đầu chuyển đổi số hiện nay.

Ứng dụng Dolphin AI - trợ lý tư vấn chứng khoán tự động xếp trong nhóm hiện đại nhất hiện nay

Dolphin AI là trợ lý tư vấn chứng khoán ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam trên MBS Mobile App được MBS phát triển và liên tục nâng cấp tính năng phục vụ khách hàng. Tại thời đại công nghệ số, khách hàng có thể sử dụng Dolphin AI để được tư vấn lựa chọn cổ phiếu đặc biệt là nhóm khách hàng F0 và gen Y, gen Z. Sự ra đời của Dolphin AI đã tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng nhà đầu tư online, đặc biệt là những người yêu thích công nghệ và mong muốn một công cụ hỗ trợ thông minh, tiện lợi.

Theo đánh giá của các ứng dụng AI hiện có, Dolphin AI là ứng dụng kết hợp Big Data, Machine Learning và LLM có khả năng vượt trội trong tư vấn cổ phiếu, đánh giá và phân tích cổ phiếu toàn diện theo hướng chuyên sâu và cá nhân hóa cho từng nhà đầu tư. Dolphin AI có khả năng đánh giá định giá, kết quả kinh doanh, xu hướng dòng tiền, đặc biệt là hoạt động real time 24/7, phục vụ nhà đầu tư mọi thời điểm. Dolphin AI đặc biệt phù hợp cho các nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về thị trường và muốn được tư vấn đa dạng.

Trong thời đại số, rủi ro về rò rỉ thông tin hay bị đánh cắp thông tin đã xảy ra. Việc MBS phối hợp với Viettel xây dựng và áp dụng các công nghệ tiên tiến bảo vệ an toàn hệ thống và bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng được đánh giá như một cam kết của MBS với khách hàng về sự tin cậy và an toàn khi giao dịch tại MBS.

Chính nhờ năng lực công nghệ vượt trội mà Dolphin AI và MBS Mobile App đã được trao 3 giải Sao Khuê 2025, trong đó MBS Mobile App xuất sắc được giải Top 10 – xếp hạng cao nhất. Giải thưởng uy tín này là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của MBS trong việc xây dựng một ứng dụng giao dịch thông minh, thân thiện và bảo mật./.