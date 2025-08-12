HOSE công bố thêm 2 bộ chỉ số đầu tư VN50 Growth và VNMITECH

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH) và Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth).

HOSE cho biết, VNMITECH sẽ bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 30 và tối đa là 50 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số ngành VNAllshare Materials (nguyên vật liệu), VNAllshare Industrials (công nghiệp) và VNAllshare Information Technology (công nghệ thông tin), đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của chỉ số. Các cổ phiếu được lựa chọn phải thoả mãn các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên lần lượt là giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float tối thiểu 1.500 tỷ đồng và giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày.

Trường hợp có dưới 30 mã thoả mãn cả 2 điều kiện trên, sẽ chọn thêm các mã cổ phiếu có giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float lớn nhất (ưu tiên mã có giá trị giao dịch khớp lệnh cao hơn nếu như giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float bằng nhau) cho đến khi đủ 30 mã.

Chỉ số VNMITECH được tính toán dựa trên giá trị vốn hoá thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float, có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hoá (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu được lựa chọn từ rổ chỉ số ngành VNAllshare Materials) và giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu. Chỉ số được tính toán theo giới hạn thực và công bố 5 giây/lần vào tất cả các ngày giao dịch.

Chỉ số tổng thu nhập VNMITECH TRI được tính toán dựa trên chỉ số gốc là chỉ số giá VNMITECH, thể hiện biến động giá và giá trị cổ tức của các cổ phiếu thành phần được tái đầu tư vào chỉ số. Chỉ số tổng thu nhập được tính toán một lần và công bố vào thời điểm cuối ngày giao dịch.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, VN50 GROWTH là nhóm 50 cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được chọn lọc theo tiêu chí cụ thể, thiết kế để hỗ trợ nhà đầu tư theo chiều hướng tăng trưởng bền vững.

"VN50 GROWTH bao gồm 50 cổ phiếu tiềm năng được chọn từ chỉ số VNAllshare. Các mã được lọc theo mức độ tăng trưởng, vốn hóa và thanh khoản rõ ràng. Tiêu chí vào rổ gồm: Giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float tối thiểu 2.000 tỷ đồng, và giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày" - HOSE cho biết.

Điểm cơ sở của hai chỉ số đầu tư trên là 1.000. Danh mục cổ phiếu thành phần sẽ được xem xét định kỳ vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12 và tháng 6 hàng năm; Cập nhật thông tin định kỳ hàng quý vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12-3-6-9 với các thông tin như tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành, giới hạn tỷ trọng vốn hoá, giới hạn trọng số tăng trưởng/thanh khoản của cổ phiếu.

Trong khoảng thời gian từ ngày chốt dữ liệu đến ngày hiệu lực, rổ chỉ số chính thức và rổ chỉ số dự phòng sẽ tiếp tục được cập nhật, loại các cổ phiếu rơi vào diện bị cảnh báo do vi phạm công bố thông tin, diện kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng giao dịch (ngoại trừ tạm ngừng giao dịch do thực hiện sử kiện doanh nghiệp dưới 30 ngày giao dịch), đình chỉ giao dịch, cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết./.