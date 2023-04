Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn ví, giặm” sẽ được tổ chức vào ngày 14/5

(TBTCO) - Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã thông tin tới báo chí về chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn ví, giặm”. Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh các nhạc sĩ tài hoa của quê hương xứ Nghệ.

Theo đó, chương trình sẽ khắc họa chân dung nghệ thuật của 5 nhạc sĩ tiêu biểu gồm: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên. Đây là các nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng và đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

“Mạch nguồn ví, giặm” gồm 15 ca khúc do NSND Nguyễn Tiến Thọ tổng đạo diễn; nhạc sĩ An Hiếu, con trai cố nhạc sĩ An Thuyên làm cố vấn nghệ thuật; Đài TH Nghệ An chịu trách nhiệm sản xuất, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, vũ công: Thanh Lam; Anh Thơ; Phạm Phương Thảo; Bùi Lê Mận; Huyền Trang...

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại họp báo

Với kinh nghiệm của một nhà quản lý văn hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đầu tư nhiều thời gian, công sức cho chương trình nghệ thuật mà ông đã nung nấu suốt 2 năm qua. TS. Lê Doãn Hợp cho biết, đây là chương trình nghệ thuật phi lợi nhuận theo hình thức xã hội hóa, chú trọng đến chất lượng chuyên môn nghệ thuật.

Chia sẻ cảm xúc về chương trình này, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh, có thể nói 5 nhạc sĩ là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam nói chung và xứ Nghệ nói riêng. Không những nổi tiếng về mảng sáng tác ca khúc, những nhạc sĩ này còn được công chúng biết đến ở mảng nhạc không lời. Những con người tài năng này cùng tụ họp trong một chương trình thì thực sự đó là bữa tiệc âm nhạc quá sang trọng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, chương trình âm nhạc về 5 nhạc sĩ chỉ là một phần nhỏ trong gia tài âm nhạc đồ sộ mà các nhạc sĩ để lại, nhưng là tình cảm trân trọng, sự tri ân, phản ánh được bản sắc, truyền thống của người xứ Nghệ, văn hóa xứ Nghệ trong cộng đồng dân tộc…/.