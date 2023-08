Cục Thuế Hưng Yên tăng cường phối hợp xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất

(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên cho biết, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ tiền sử dụng đất trên địa bàn mới đạt 34,18% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm. Cục Thuế Hưng Yên đang phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tích cực khai thác hiệu quả nguồn thu này vào ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, năm 2023, đơn vị được HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN từ tiền sử dụng đất là 8.950 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán giao, cục thuế đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng kết hợp với các địa phương tích cực khai thác hiệu quả nguồn thu này vào NSNN.

Cùng với việc khai thác nguồn thu như: thu từ tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; thu từ hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở…, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Cục Thuế Hưng Yên đẩy mạnh xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất của một số doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư bất động sản. Ảnh: TN

Cục Thuế Hưng Yên cho biết, tính đến tháng 8/2023, số thu NSNN từ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được trên 3.059 tỷ đồng, đạt 34,18% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm.

Lý giải về số thu từ đất đạt thấp, đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, do thị trường bất động sản hạ nhiệt, số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thấp hơn so với những năm trước, số người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất giảm. Đồng thời, một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê cũng chững lại; ngoài ra, cũng còn một số doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất dây dưa, kéo dài…, dẫn đến số thu từ đất đạt thấp so với cùng kỳ.

Cục Thuế Hưng Yên xác định việc thực hiện dự toán thu NSNN từ tiền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện dự toán thu ngân sách nội địa. Để hoàn thành dự toán, tăng nguồn thu vào NSNN, cục thuế tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương tăng cường tìm hiểu và phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của người dân, nhà đầu tư về bất động sản, thực hiện các phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công.

Cùng với đó, cục thuế cũng chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất của một số doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn./.