Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách đạt trên 127% dự toán

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách nhà nước được 12.700 tỷ đồng, đạt 127,8% dự toán pháp lệnh, bằng 105,9% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu trừ tiền sử dụng đất và xổ số đạt 11.804 tỷ đồng, đạt 129,1% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Có 7/18 khoản thu vượt dự toán pháp lệnh và tăng so với cùng kỳ; có 7/18 khoản thu đạt dự toán pháp lệnh nhưng giảm so với cùng kỳ.

4/4 chi cục thuế thu đạt và vượt dự toán Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, năm 2022, trên địa bàn có 4/4 chi cục thuế có số thu đạt và vượt kế hoạch dự toán pháp lệnh. Trong đó: Chi cục Thuế TP. Nha Trang thu đạt 161,5% dự toán, tăng 35,1% so với cùng kỳ. Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa thu đạt 147,1% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa thu đạt 123,5% dự toán, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa thu đạt 158,5% dự toán, tăng 49,9% so với cùng kỳ. Khối văn phòng cục thuế thu đạt 118,9% dự toán. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: CT Đánh giá chi tiết về các khoản thu, sắc thuế, ông Lương Văn Ngà - Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, năm 2022, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh đạt 3.100 tỷ đồng, đạt 130,5% dự toán, tăng 112,2% so với cùng kỳ, phần lớn số thu tăng ở khối DN (chỉ tiêu này tăng thu khoảng 357 tỷ đồng). Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Khánh Hòa cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) trước 10 ngày so với tiến độ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề ra với 100% DN, tổ chức đang hoạt động và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh đăng ký sử dụng HĐĐT trước 30/6/2022; thực hiện xử lý khoanh, xóa hơn 181,8 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt tỷ lệ 52,5% số tiền nợ thuế phải xử lý theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội… Thu từ khu vực DN nhà nước địa phương đạt 3.200 tỷ đồng, đạt 125,9% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ (chỉ tiêu này tăng thu khoảng 240 tỷ đồng). Số thu tăng tập trung ở 2 DN trọng điểm là Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa. Bên cạnh đó, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 1.576 tỷ đồng, đạt 190% dự toán, tăng 65,8% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ ước đạt 718 tỷ đồng, đạt 224,4% dự toán, tăng 94,8% so với cùng kỳ; thu phí - lệ phí đạt 225 tỷ đồng, đạt 118,8% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ. Lý giải về số thu thuế TNCN, thu lệ phí trước bạ tăng đột biến so với cùng kỳ, ông Lương Văn Ngà cho rằng, các tháng đầu năm, giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản tăng cao, đã tạo dư địa cho thu thuế TNCN và lệ phí trước bạ tăng, với số tăng tuyệt đối khoảng 973 tỷ đồng. Chú trọng phối hợp quản lý nguồn thu, phấn đấu thu vượt mức dự toán Chia sẻ thêm về nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trong thời gian tới, ông Lương Văn Ngà cho biết, năm 2023, Cục Thuế Khánh Hòa được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 13.460 tỷ đồng. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao, cục thuế sẽ tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; chú trọng phối hợp các sở, ngành, các địa phương tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách... Bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: TN Cục Thuế Khánh Hòa cũng sẽ tăng cường tuyên truyền chính sách thuế; đổi mới phương thức, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp lớn cho NSNN. Tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách thuế mới, hỗ trợ giải quyết kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế (NNT). Cùng đó, Cục Thuế Khánh Hòa tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, DN có rủi ro cao về thuế hoặc có dư địa thu lớn như: DN có giao dịch liên kết, DN thương mại điện tử, bất động sản…; đảm bảo triển khai thanh tra, kiểm tra đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại quy trình thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa công tác thanh tra, kiểm tra nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh, kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm đấu tranh, phòng chống, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế. Ngoài ra, Cục Thuế Khánh Hòa cũng sẽ tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp; triển khai thường xuyên công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ thuế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạm chậm nộp, tiền chậm nộp, đảm bảo xử lý tối đa số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn khả năng nộp NSNN. Phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2023 Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Cục Thuế Khánh Hòa đạt được trong năm 2022. Giao nhiệm vụ cho Cục Thuế Khánh Hòa trong năm 2023, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cục thuế cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu NSNN nước trên địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đơn vị trong thực hiện công tác thu NSNN, thực hiện kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án và thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt; kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân về số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; đồng thời phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả giải pháp quản lý thuế năm 2023 nhằm hoàn thành dự toán thu NSNN được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao.

Văn Tuấn