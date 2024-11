(TBTCO) - Ngày 15/11, tàu biển Noordam (quốc tịch Hà Lan) đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng đưa khoảng 2.000 hành khách quốc tế đến tham quan.

Du khách tàu biển Noordam lên xe ô tô đi tham quan thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian lưu lại ở Đà Nẵng, các du khách sẽ tới Công viên Apec, Bảo tàng Chăm, chợ Hàn, Khu di tích danh thắng quốc gia Ngũ Hành Sơn, biển Đà Nẵng…

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những đoàn khách du lịch lớn đến từ châu Âu, châu Mỹ bằng đường biển. Sở phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, cung cấp thông tin du lịch miễn phí cho đoàn khách nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp về Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.

Tàu biển Noordam di chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Singapore, theo hải trình tàu sẽ đi qua 4 điểm tại Việt Nam là Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Lúc 23 giờ ngày 15/11, tàu sẽ rời Đà Nẵng tiếp tục hành trình khám phá.

Mùa khách du lịch tàu biển thường bắt đầu từ những tháng cuối năm và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Khách du lịch tàu biển thường thích trải nghiệm văn hóa và tham quan, mua sắm đồ lưu niệm tại địa phương.

Trước đó, ngày 11/11, TP. Đà Nẵng đón tàu Blue Dream Melody chở gần 600 khách du lịch từ Trung Quốc đến tham quan. Dự kiến ngày 19/11, tàu Blue Dream Melody sẽ chở khách quay lại tham quan thành phố.

Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin, hoạt động du lịch thành phố trong năm 2024 tăng trưởng mạnh mẽ. Đà Nẵng đang khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn, an toàn, xanh - sạch - đẹp và mến khách; đồng thời tiếp tục được vinh danh với nhiều giải thưởng, bình chọn của du khách trong nước và quốc tế. Trong 9 tháng của năm 2024, tổng khách lưu trú ước đạt 8,67 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo năm 2024, tổng lượt khách lưu trú đạt 10,3 triệu lượt, tăng 39% so với năm 2023, trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,2 triệu lượt. Đà Nẵng đặt chỉ tiêu năm 2025, đón tổng lượt khách lưu trú là hơn 10,5 triệu lượt, tăng 6% so với năm 2024.