Đảm bảo triển khai đúng tiến độ Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tại Bộ Tài chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 3680/QĐ-BTC về Kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 2/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tại Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Dũng Minh

Quyết định quán triệt thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 2/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch (sau đây gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 3103/QĐ-BTC ngày 5/9/2025 Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án.

Cũng với đó, xây dựng lộ trình thực hiện và phân kỳ đầu tư triển khai các dự án của Đề án, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra của Đề án. Đồng thời cũng xác định nội dung, tiến độ, nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực để thực hiện Đề án.

Trong đó, mục tiêu chính là xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo hướng tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước và tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam; đồng bộ với thực trạng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Bộ Tài chính; ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Bộ Tài chính giao các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 2/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3103/QĐ-BTC ngày 5/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này./.