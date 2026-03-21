Đầu tư có trọng điểm để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng

(TBTCO) - Đây là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo, tổ chức ngày 21/3, tại trụ sở Chính phủ.

Công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng

Trong năm 2025, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là việc ban hành Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các cuộc diễn tập phòng, chống tấn công mạng được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Ảnh: VGP.

Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng là một điểm sáng. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Qua đó, khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia dẫn dắt, giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Tiểu ban tại bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin trọng yếu và chủ quyền số quốc gia.

Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu không thể tách rời với sự phát triển đất nước

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không thể tách rời mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, phát triển xanh, phát triển số, phát triển kinh tế sáng tạo.

Phương châm hành động thời gian tới được đúc rút trong 28 chữ: "Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền", với mục tiêu quan trọng là ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo vệ vững chắc an toàn, an ninh mạng, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cùng với việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng, cần kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở; xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa cơ quan chuyên trách, các đơn vị chủ quản và cả sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan, tổ chức và người dân.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là các nhiệm vụ như xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

Thủ tướng yêu cầu triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Đặc biệt, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam; xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá; đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội; khai thác cơ chế chủ trì APEC năm 2027 để thúc đẩy Sáng kiến "Nền kinh tế an ninh mạng", khẳng định uy tín và vị thế trung tâm an ninh mạng của Việt Nam trên trường quốc tế./.