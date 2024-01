Dễ dàng tìm hiểu thủ tục hành chính thuế bằng mã QR code

Tiếp tục lựa chọn, trao thưởng “Hóa đơn may mắn” Trên cơ sở dữ liệu 16.133.840 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có ngày lập từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/12/2023, trong đó có 235.147 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa lựa chọn ngẫu nhiên. Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục chọn ra 19 hóa đơn may mắn quý IV/2023. Nhằm lan tỏa may mắn tới các cá nhân có hóa đơn hợp lệ. Ban tổ chức đã lựa chọn và mời bà Nguyễn Thị Hòa là người may mắn trúng giải Nhì trong chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 thực hiện bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023 trong số hơn 200 nghìn hóa đơn hợp lệ trên phần mềm “Hóa đơn may mắn”, dưới sự theo dõi của Hội đồng giám sát. Nhiều cá nhân trúng thưởng cho biết, việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ không chỉ đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi khi tham gia các chương trình trao thưởng hấp dẫn, mà đây còn là một yêu cầu bắt buộc trong hoạt động kinh doanh để có thể chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm mà mình cung cấp với tư cách là người bán hàng, qua đó cũng yên tâm về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ với tư cách là người tiêu dùng. Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của QIV/2023 sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chương trình trao thưởng cho các “Hóa đơn may mắn của quý IV/2023 sẽ được cục thuế thông báo và thực hiện trao thưởng dự kiến trước ngày 20/02/2024. Chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức định kỳ hàng quý với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua hàng và tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh cho toàn xã hội, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Người dân, người nộp thuế và doanh nghiệp có thể truy cập trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của cục thuế để tìm hiểu thêm về thể lệ và nội dung chương trình.