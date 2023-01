(TBTCO) - Ngày 11/1/2023, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số ô tô toàn thị trường tháng 12 đạt 35.301 xe, giảm 3% so với tháng 11/2022 và giảm 24% so với tháng 12/2021.

Trong tổng số 35.301 xe được bán ra trong tháng 12/2022, có: 27.262 xe du lịch; 7.762 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 8%; xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 67% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.666 xe, giảm 6% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.635 xe, tăng 0,4% so với tháng trước.

Doanh số bán ô tô tháng cuối năm 2022 giảm nhẹ. Ảnh: Châu Anh

Cũng theo VAMA mặc dù doanh số tháng 12 sút giảm nhưng tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12/2022 tăng 33% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 48%; xe thương mại giảm 1,5% và xe chuyên dụng giảm 14% so với năm 2021.

Tính đến hết tháng 12/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 30% trong khi xe nhập khẩu tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021.

Cả năm doanh số bán hàng của xe lắp ráp là 226.487 xe và xe nhập khẩu là 178.148 xe. Tổng doanh số bán cả xe lắp ráp và xe nhập khẩu trong năm 2022 là 404.635 xe, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Vios đoạt "ngôi vương" ô tô bán chạy nhất thị trường năm 2022. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cả năm qua, với tổng số 23.529 xe. Huyndai Accent ở vị trí thứ hai với số lượng 22.645 xe./.