Dòng chảy ngân sách được đảm bảo, không ảnh hưởng sau sáp nhập

Kho bạc Nhà nước khu vực III hoạt động thông suốt sau sắp xếp bộ máy Theo Quyết định số 385/QĐ-BTC ngày 26/2/205 của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực III có địa bàn quản lý là Hải Phòng, Quảng Ninh gồm 23 phòng giao dịch và nghiệp vụ, giảm 14 phòng so với trước đây. Riêng tại Quảng Ninh có 8 phòng giao dịch đặt tại các địa phương, giảm 10 phòng so với trước đây. Các phòng giao dịch được sắp xếp lại đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm, không khí làm việc tại các phòng giao dịch sau khi sáp nhập nghiêm túc, khẩn trương và đúng quy trình. Tinh thần làm việc của cán bộ, công chức được giữ vững, đảm bảo sự thông suốt trong giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra bất kỳ sự ngừng trệ, gián đoạn nào. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc KBNN khu vực III, cho biết, việc tổ chức theo mô hình mới là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo mục tiêu hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, KBNN khu vực III đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức đảm bảo nhận thức đúng đắn, nhất trí, ủng hộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo sự hồ hởi, phấn khởi. Bên cạnh đó, KBNN khu vực III đã nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao số liệu, chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống, các loại tài sản kịp thời đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, thông suốt ngay khi bộ máy mới đi vào hoạt động. Trong quá trình thực hiện, các hoạt động nghiệp vụ, quy trình nội bộ, nhiệm vụ được giao đều được đảm bảo, nhất là công tác thu chi ngân sách ổn định, thông suốt, an toàn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.