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Đồng Tháp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân

[email protected]
09:00 | 25/04/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 435/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2026. Các hoạt động sẽ được triển khai từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 trên toàn tỉnh, hướng tới hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2026.
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Năm nay, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được Đồng Tháp triển khai với chủ đề “Cấp nước an toàn - Ứng dụng công nghệ số - Phát triển bền vững”. Chủ đề này phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và áp lực khai thác tài nguyên nước gia tăng.

Đồng Tháp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Đồng Tháp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: TL

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân trong bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, Đồng Tháp khuyến khích áp dụng các giải pháp công nghệ số vào công tác quản lý, giám sát và vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thất thoát nước, tăng khả năng theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình khai thác, cung cấp nước cho người dân.

Tỉnh cũng chú trọng các hoạt động cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm và xử lý chất thải sinh hoạt đúng quy định.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng, Đồng Tháp kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần hoàn thành các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe người dân.
Nguyễn Vân
Từ khóa:
tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường Đồng Tháp hưởng nước sạch nguồn nước

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