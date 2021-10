Nhập siêu chưa hẳn có thể gây sức ép lớn lên tỷ giá USD/VND Tình hình nhập siêu có thể không chỉ dừng lại, xu hướng nhập siêu sẽ tiếp tục duy trì cho đến cuối năm khi hoạt động sản xuất cần thời gian ổn định sau dịch bệnh và xu hướng tiêu dùng của các quốc gia và vùng lãnh thổ lớn như Hoa Kỳ và EU đang hướng về du lịch và ăn uống sau thời gian giãn cách dài. Tuy nhiên, xu hướng nhập siêu dù vậy cũng chưa hẳn có thể gây sức ép lớn lên tỷ giá USD/VND do đồng USD ổn định và có thể suy yếu nhẹ so với các ngoại tệ khác. Lý do là Mỹ hiện vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách tài khóa mở rộng với quy mô lớn cùng với đó là sự phục hồi kinh tế có có độ trễ hơn của các khu vực khác.