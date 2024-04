(TBTCO) - Ngoài 3 nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Sumitomo Forestry; Kumagai Gumi; Công ty phát triển đô thị NTT tham gia đầu tư với tổng 49% cổ phần vào dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), AEON Việt Nam cũng công bố sẽ đầu tư một trung tâm thương mại quy mô lớn tại đây.