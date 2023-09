Giá vàng hôm nay (29/9): Giá vàng thế giới tiếp đà giảm nhưng vàng miếng trong nước vẫn tăng

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn, đơn hàng giảm đã ảnh hưởng đến kết quả thu nộp ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Long An. Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất so với chỉ tiêu được giao năm 2023.