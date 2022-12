Hệ thống giám sát hải quan tự động sẽ “phủ sóng” tới các cảng hàng không

Cục Hải quan Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 31.593 tỷ đồng Theo Cục Hải quan Hà Nội, trong năm 2022, đơn vị đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, triển khai quyết liệt và hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, thông qua việc xác định giải pháp trọng tâm, xuyên suốt là tạo thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục hải quan tại các đơn vị thuộc nhằm ổn định và tăng trưởng nguồn thu. Thống kê cho thấy, đến trung tuần tháng 12/2022, Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa kim ngạch đạt 60,69 tỷ USD (tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021) trong đó, xuất khẩu là 29,61 tỷ USD, nhập khẩu là 31,08 tỷ USD. Thu ngân sách đạt 31.593 tỷ đồng (bằng 115,2% dự toán và bằng 116,8% cùng kỳ năm 2021), trong đó, riêng địa bàn Hà Nội đạt 23.966 tỷ đồng (bằng 109,4% dự toán và bằng 112,8% cùng kỳ năm 2021). Riêng 12 nhóm hàng nhập khẩu kim ngạch cao, thuế suất lớn, thường xuyên làm thủ tục trên địa bàn đã nộp ngân sách khoảng 19.300 tỷ đồng (chiếm 70% số thu toàn cục), đặc biệt có 5 nhóm mặt hàng tăng 75% kim ngạch và 62% số thuế so với cùng kỳ năm 2021, gồm: nguyên phụ liệu thuốc lá, máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử, hàng điện gia dụng, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi. Với tốc độ thu như hiện nay, Hải quan Hà Nội dự kiến số thu đến hết ngày 31/12/2022 sẽ đạt 33.500 tỷ đồng (tăng 22% so với chỉ tiêu được giao).