(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa phương, tính đến ngày 14/2, tổng số học sinh học trực tiếp đạt tỷ lệ 93,71%.

Tại tất cả các tỉnh, thành phố, sở giáo dục và đào tạo đã xây dựng và thực hiện tiêu chí đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trực tiếp; xây dựng kịch bản dạy học linh hoạt, an toàn cho trẻ em, học sinh tùy theo tình huống dịch bệnh; triển khai thực hiện sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đến trường. Tất cả các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho trẻ em mầm non, học sinh trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022.

Cụ thể, tính đến ngày 14/2/2022, đối với cấp mầm non, đã có 54/63 tỉnh, thành phố tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang.

Đối với cấp tiểu học: 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp (Hưng Yên chỉ tổ chức khối lớp 1; Vĩnh Long chỉ tổ chức khối lớp 5). 4 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, An Giang, Đà Nẵng, Tiền Giang.

Hơn 93% số học sinh học trực tiếp. Ảnh: T.L

Đối với cấp trung học cơ sở: 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp (riêng TP. Hà Nội cho học sinh lớp 6 các quận nội thành và học sinh khối 1 đến 5 của 18 huyện, thị xã ngoại thành đi học trực tiếp, tỉnh Vĩnh Long học sinh khối 6,9 đi học trực tiếp).

Đối với cấp trung học phổ thông: 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Như vậy, tổng số học sinh học trực tiếp đạt tỷ lệ 93,71%, gồm: Khối mầm non 54/63 tỉnh/thành phố đạt tỷ lệ 85,71%; khối tiểu học 59/63 tỉnh/thành phố, tỷ lệ 93,65%; khối THCS có 62/63 tỉnh/thành phố, tỷ lệ 94,41%; khối THPT có 63/63 tỉnh/ thành phố, tỷ lệ 99%.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/2, 60/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Còn 3 tỉnh/thành phố là: Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể.

62/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp, tỉnh Tiền Giang chưa xác định thời gian cụ thể. Cấp trung học cơ sở có 63/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp (riêng TP. Hà Nội cho học sinh lớp 6 các quận nội thành và học sinh khối 1 đến 5 của 18 huyện, thị xã ngoại thành đi học trực tiếp). Cấp trung học phổ thông có 63/63 tỉnh, thành phố duy trì học trực tiếp./.