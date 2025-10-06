Infographics: 231.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2025

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2025, cả nước có 231.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 168% so với cùng kỳ.

Phương Anh - Trịnh Tuấn