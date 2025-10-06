Infographics: 231.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2025

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2025, cả nước có 231.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 168% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Ngày 6/10/2025, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch; tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.
(TBTCO) - Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, tỷ trọng thu từ doanh nghiệp FDI, thuế thu nhập cá nhân và thu từ nhà, đất đều tăng đã giúp thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng đạt hơn 40.200 tỷ đồng trong 9 tháng 2025.
(TBTCO) - Nông nghiệp sinh thái là tầm nhìn dài hạn để Việt Nam thực hiện các cam kết toàn cầu về biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 và "gieo trồng" tương lai cho con cháu mai sau.
(TBTCO) - Ngày 6/10/2025, tại trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã diễn ra lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi). Đây là hoạt động ý nghĩa do Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty phối hợp tổ chức, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của đại gia đình ACV gửi đến đồng bào vùng bão lũ.
(TBTCO) - Thông tin về kỳ rà soát nâng hạng từ FTSE Russell đang tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kỳ vọng đổi vị thế và thu hút dòng vốn ngoại đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (Địa chỉ trụ sở chính: Lô C - 13A - CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh) do vi phạm công bố thông tin.
(TBTCO) - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, hộ gia đình thực hiện cài đặt và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile.
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Dự thảo quy định cho vay lãi suất 0%/năm, có thể không cần tài sản bảo đảm, nhằm đảm bảo chi trả trong 7 ngày khi rút tiền hàng loạt và hỗ trợ cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém.
Sáng nay, giá vàng trên thị trường thế giới không thay đổi so với phiên sáng 4/10 do thị trường nghỉ lễ. Trong nước giá vàng miếng SJC tăng lên mức 138,6 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ.
Sáng ngày 4/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.162 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 97,71.
Sáng ngày 6/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.146 VND/USD, giảm 16 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,45%, xuống mức 97,71.
Giá bạc thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng đầu tuần. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) không thay đổi so với phiên trước, giá nhích tăng tại các điểm giao dịch khác tại cả Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
(TBTCO) - Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới, trong khi đó, Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn và số giao dịch góp vốn mua cổ phần.
(TBTCO) - Nhật Bản không chỉ đổ vốn mạnh vào các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiến vào thị trường Nhật, tạo ra mối liên kết hai chiều đầy tiềm năng trong bối cảnh hiện nay.
(TBTCO) - Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn, thách thức trong việc đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng do rào cản về chi phí và hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
(TBTCO) - Bộ chỉ số FTA Index là bộ chỉ số đánh giá về việc thực thi hiệp định thương mại tự do tại địa phương, nhưng qua khảo sát việc triển khai thực thi còn lỏng lẻo, chưa đồng đều giữa các địa phương nói chung và giữa địa phương, doanh nghiệp nói riêng.
(TBTCO) - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mới trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tích hợp phục vụ chuyển đổi số Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử định hướng đến năm 2030.
(TBTCO) - Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, doanh nhân Việt Nam có đủ khát vọng, năng lực và tầm vóc để cạnh tranh công bằng với thế giới. Tuy nhiên, để khát vọng ấy được hiện thực hóa trọn vẹn, cộng đồng doanh nhân Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi.