Khẩn trương hoàn thành chuyển đổi dữ liệu hộ kinh doanh vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Sau ba tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã dần đi vào nề nếp, thông suốt. Kết quả này có đóng góp quan trọng của ngành Tài chính với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, trách nhiệm trong hoàn thiện thể chế pháp luật…

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ. Ảnh: TL

Để tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ khi tổ chức mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, xã nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, các nghị định và thông tư hướng dẫn.

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét, ban hành mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương cần kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu của hộ kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp./.