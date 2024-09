(TBTCO) - Trong những tháng còn lại của năm 2024, Bộ Công thương cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hoá Chỉ thị số 29/CT-TTg (ngày 27/8/2024) về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.

Cụ thể, Bộ Công thương sẽ triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, trong đó trọng tâm là Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia tổ chức vào dịp cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng. Các đơn vị thuộc và trực thuộc, Bộ Công thương có nhiệm vụ tích cực triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Được biết, hiện nay cơ quan chức năng ở các thành phố lớn đã công bố kế hoạch kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2024.

Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm và đón Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hải Anh

Tại Hà Nội, từ nay đến cuối năm, trong tháng 11/2024, sự kiện Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2024 sẽ được triển khai trên địa bàn toàn thành phố. Sự kiện phát động khoảng 800 đến 1.000 điểm khuyến mại và 50 Điểm Vàng khuyến mại.

Trong Tháng Khuyến mại sẽ diễn ra nhiều sự kiện như “Lễ hội mua sắm Hà Nội - HaNoi shopping Festival”, “Hà Nội siêu hội mua sắm - HaNoi Mega Sale”, “Ngày Vàng Giá shock”… Tháng 11/2024 sẽ tiếp tục diễn ra Sự kiện Hà Nội đêm không ngủ - Ha Noi Midnight Sale, từ ngày 29/11 đến 30/11, thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các chuỗi, cơ sở sản xuất, kinh doanh; các sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử… Hoạt động giảm giá sẽ áp theo từng khung giờ với mức ưu đãi “Càng khuya - Càng giảm”.

Đến nay, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã công bố chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ 2025.

Theo dự kiến, chương trình năm nay thu hút 69 doanh nghiệp đầu mối tham gia (tăng 10 doanh nghiệp so với năm 2023). Chương trình cũng mở rộng, bổ sung nhiều nhóm mặt hàng như: muối, nước uống vào nhóm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; bổ sung các mặt hàng thiết bị điện tử phục vụ học tập (laptop, máy tính để bàn, máy in phun, in laser...) vào nhóm các mặt hàng phục vụ học tập; bổ sung nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như nước rửa chén, nước lau nhà, bột giặt, chất tẩy rửa, khăn giấy, túi rác phân hủy…/.