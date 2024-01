Lãi suất tiếp tục đi vào xu hướng giảm, nhưng vẫn có thể tăng trở lại

Ông Michael Kokalari, CFA - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường VinaCapital: Nhiều yếu tố về tỷ giá và lãi suất tác động qua lại lẫn nhau Ông Michael Kokalari Cuối năm 2022, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng Đô la Mỹ tăng vọt lên tới 20% so với đầu năm, khiến giá trị của tiền đồng Việt Nam giảm khoảng 9%. Điều này đã thúc đẩy NHNN nâng lãi suất điều hành thời điểm đó và sử dụng dự trữ ngoại hối để bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam. NHNN đã nhiều lần thể hiện mong muốn điều tiết tỷ giá đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ hàng năm ở mức 3% và lạm phát ở Việt Nam trung bình 3,2 - 3,3% trong cả năm 2022 và 2023. Vì vậy, biến động tỷ giá không phải do tác động bởi lạm phát trong hai năm qua. Đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất chậm, nhưng thặng dư thương mại tăng vọt từ khoảng 0% GDP trong nửa đầu năm 2022 lên 6%/GDP trong nửa đầu năm 2023 vì nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu. Thặng dư tăng lên đã cho phép NHNN giảm lãi suất điều hành trong nửa đầu năm ngoái mà không gây áp lực quá mức lên giá trị của đồng Việt Nam. Trong bối cảnh chung như vậy, lãi suất huy động của Việt Nam đã tăng cao một giai đoạn và quay lại mức thấp hơn khởi đầu chỉ trong 18 tháng kể từ giữa năm 2022. Biến động này là do áp lực từ tỷ giá của đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ và điều này đã tác động lớn đến VN-Index và thị trường bất động sản, cũng như ảnh hưởng đến các yếu tố kinh tế, trong đó có tác động đến tăng trưởng GDP của Việt Nam. Hoàng Long (ghi)