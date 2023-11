“Lộ diện” các ngân hàng mà HBC trả nợ sau khi bị 2 doanh nghiệp nước ngoài nắm 41,78% cổ phần

(TBTCO) - Sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Tập đoàn Hoà Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để trả nợ cho các ngân hàng gồm: BIDV 1.754 tỷ đồng, Vietinbank 997 tỷ đồng, MSB 158 tỷ đồng, NCB 135 tỷ đồng…

Sau đợt phát hành cổ phiếu để trả nợ này, 2 nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm gần 42% vốn của HBC. Ảnh: Kỳ Phương

Hai nhà đầu tư sẽ nắm gần 42% vốn điều lệ HBC là ai?

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Tập đoàn Hoà Bình, mã ck: HBC) vừa ký quyết định thông qua Nghị quyết triển khai phương án để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Nghị quyết trên cho thấy, theo kế hoạch ban đầu, Tập đoàn Hòa Bình muốn phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Tuy nhiên, theo phương án mới công bố, Tập đoàn Hòa Bình dự kiến phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ với giá thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu cùng với 32,5 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Số tiền huy động dự kiến từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024, sau khi UBCKNN thông qua. Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay.

Phương án và lộ trình sử dụng vốn cho thấy, Tập đoàn Hoà Bình sẽ dùng 1.754 tỷ đồng (54,98%) để trả gốc và lãi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thời gian thực hiện quý IV/2023 đến quý III /2024; 997 tỷ đồng (31,28%) để trả gốc và lãi tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), thời gian thực hiện quý IV/2023 đến quý IV /2024; 158 tỷ đồng (4,96%) để trả gốc và lãi tại Ngân hàng Hàng Hải (MSB), thời gian thực hiện quý I/2024 đến quý IV/2024.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoà Bình sẽ dùng 135 tỷ đồng (4,26%) để trả gốc và lãi tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), thời gian thực hiện quý I/2024 đến quý II/2024; Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 95 tỷ đồng (2,99%), thời gian thực hiện quý II/2024 đến quý III/2024, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) 49 tỷ đồng (1,52%), thời gian dự kiến quý I/2024.

Như vậy sau phát hành, hai nhà đầu tư này sẽ sở hữu 41,78% vốn của Tập đoàn Hòa Bình.

Hai cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu của HBC là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company (dự kiến mua 120 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ) và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd (dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 18,99% vốn điều lệ).

Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Hoà Bình bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ 13/7/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 là số âm. Ảnh: TL

Tập đoàn Hoà Bình kinh doanh ra sao?

Ngoài phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Tập đoàn Hoà Bình cũng triển khai phương án phát hành gần 32,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, giảm so với kế hoạch trước đó là phát hành 54 triệu cổ phiếu.

Liên quan đến việc giảm số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ trên, phía Tập đoàn Hòa Bình cho biết, vì một số lý do, tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ.

Do đó, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành. Các chủ nợ này đều không phải cổ đông của Tập đoàn Hòa Bình và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, tổng nợ vay tài chính của Tập đoàn Hòa Bình là 5.150 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều so với cuối quý II/2023, chủ yếu là từ các ngân hàng. Tổng chi phí lãi vay trong 9 tháng là 419 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Hoà Bình báo lỗ 880 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 2.980 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ 2.741 tỷ đồng.

Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Hoà Bình hiện giao dịch trong vùng 7.000 đồng/ cổ phiếu, giảm gần 30% so với thời điểm đầu tháng 9.