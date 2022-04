(TBTCO) - Tiếp tục những nỗ lực đẩy nhanh xúc tiến nhập khẩu than cung ứng cho điện, ngày 5/4, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc trực tuyến với bà Tania Constable - Tổng giám đốc Hội đồng Khoáng sản Úc và các doanh nghiệp xuất khẩu than, khoáng sản hàng đầu của Úc.

Hoạt động này là kết quả buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên với bà Robyn Mudie- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam diễn ra trước đó chỉ 4 ngày (chiều ngày 1/4).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18-25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm 2022.

Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu than của Úc, đặc biệt là các hội viên của Hội đồng Khoáng sản Úc tăng lượng cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam ngay từ tháng 4 năm 2022. Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam mới chỉ chiếm chưa đến 5% tổng lượng than xuất khẩu ra thế giới của Úc. Bộ trưởng tin tưởng các doanh nghiệp Úc hoàn toàn đủ, thậm chí thừa năng lực cung cấp các sản phẩm than có chất lượng phù hợp với công nghệ sản xuất điện của doanh nghiệp Việt Nam.

Lo thiếu điện, Bộ Công thương đẩy nhanh xúc tiến nhập khẩu than từ Úc. Ảnh: Cấn Dũng

Đại diện cho Hội đồng Khoáng sản và các doanh nghiệp xuất khẩu than, khoáng sản Úc, bà Tania Constable- Tổng giám đốc Hội đồng Khoáng sản Úc cho biết, Úc có đầy đủ năng lực cung cấp than và khoáng sản cho nhu cầu của Việt Nam. Hội đồng Khoáng sản Úc sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công thương trong thời gian tới để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc tăng cường cung ứng than cho Việt Nam cũng như trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ khai thác than, khoáng sản bền vững tại hai nước.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công thương và Hội đồng Khoáng sản Úc cũng đã trao đổi cụ thể về nhu cầu và các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu than, khoáng sản của hai nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu than hàng đầu của Úc như BHP, Glencore, Yancoal, Whitehaven Coal, Jellinbah Group… và 04 doanh nghiệp nhập khẩu than hàng đầu của Việt Nam là Vinacomin, PVN, EVN và Tổng công ty Đông Bắc đã trực tiếp trao đổi cụ thể về năng lực sản xuất, xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu và khả năng hợp tác thời gian tới của mỗi công ty.