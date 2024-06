Mỏ Việt Bắc dự kiến chi hơn 130 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt

(TBTCO) - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (mã Ck: MVB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/06/2024.

Theo đó, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng. Với 105 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi gần 137 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 10/07/2024.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đang là công ty mẹ của MVB, sở hữu hơn 103,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 98,1%, dự kiến Vinacomin sẽ nhận khoảng 134 tỷ đồng.

Đại hội thường niên 2024 vừa qua, MVB đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024, theo đó năm 2023 MVB đạt doanh thu 2.382 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 213,5 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch và tăng 62% so với năm 2022.

Ảnh minh họa

Năm 2024 công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.436,4 tỷ đồng (tăng 2,3% so với năm 2023) và lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng (tăng 12,9% so với năm 2023). Đáng chú ý, mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch được đại hội cổ đông thường niên năm ngoái thông qua là 9%, nhưng căn cứ trên tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, các cổ đông cá nhân và cổ đông nhà nước đã đồng thuận biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2023 là 13%, trả bằng tiền mặt (gần gấp rưỡi so với kế hoạch).

Được biết, MVB có vốn điều lệ 1.050 tỷ đồng, cổ đông nhà nước là Tập đoàn Vinacomin nắm giữ 98% vốn điều lệ. MVB nắm giữ cổ phần chi phối ở 3 công ty xi măng (là La Hiên, Quán Triều, Tân Quang) và nắm giữ 100% vốn ở 3 công ty than lớn là công ty than Na Dương, công ty than Núi Hồng, công ty than Khánh Hòa./.