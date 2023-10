Mỹ thâm hụt ngân sách đạt mức kỷ lục 1,7 nghìn tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, mức thâm hụt ngân sách hiện tại là lớn nhất kể từ khoảng cách 2,78 nghìn tỷ USD do Covid gây ra vào năm 2021. Khoản thâm hụt xảy ra khi Tổng thống Joe Biden đang yêu cầu Quốc hội chi 100 tỷ USD cho chi tiêu an ninh và viện trợ nước ngoài mới, bao gồm 60 tỷ USD cho Ukraine và 14 tỷ USD cho Israel, cùng với tài trợ cho an ninh biên giới của Mỹ và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.