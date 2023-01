Năm 2023, Cục Hải quan Long An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 5.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 11/1, đại diện Cục Hải quan Long An cho biết, năm 2023, đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu được giao là 5.000 tỷ đồng, tăng 6% so với chỉ tiêu năm 2022.

Làm thủ tục cho lượng hàng hóa với kim ngạch tăng 18%

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 vừa diễn ra ngày 10/1, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân chia sẻ, năm 2022 là năm khó khăn chung của cả nước do tác động của dịch Covid-19, nhưng với nỗ lực không ngừng đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại địa bàn Cục Hải quan Long An và kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) ngày càng tăng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân (giữa hình) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Chi cục Hải quan Đức Hòa và Chi cục Hải quan Bến Lức, do có những thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: CTV

Năm 2022, đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại kết hợp khen thưởng doanh nghiệp tại các chi cục trực thuộc thu hút 126 doanh nghiệp với 217 lượt người tham dự, các vướng mắc của doanh nghiệp đều được giải đáp, hướng dẫn rõ ràng, kịp thời; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát trực tuyến tại tất cả các chi cục, các doanh nghiệp chế xuất, cảng, kho ngoại quan theo quy định…

Cục Hải quan Long An đã giải quyết kịp thời các vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; tập trung xử lý tờ khai XNK tại chỗ chưa qua khu vực giám sát trên hệ thống.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục được đơn vị duy trì thực hiện. Đến ngày 31/12/2022, toàn cục đã tiếp nhận 5.685 hồ sơ, trong đó đã phát hành kết quả 5.569 hồ sơ, đang xử lý 116 hồ sơ. Đơn vị thường xuyên củng cố và kiện toàn các Tổ tuyên truyền, Tổ tư vấn hải quan – doanh nghiệp từ cấp cục đến chi cục khi có điều động, luân chuyển nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bằng các giải pháp thiết thực, đồng hành cùng doanh nghiệp, trong năm 2022, Cục Hải quan Long An đã làm thủ tục XNK hàng hóa thông thoáng cho 2.167 doanh nghiệp , tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa theo hợp đồng thương mại đạt 20,16 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,99 tỷ USD, tăng 26% và kim ngạch nhập khẩu đạt 8,17 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp là trung tâm cải cách

Đề cập đến mục tiêu của năm 2023, lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho hay, trong quá trình tác nghiệp, đơn vị luôn quán triệt cán bộ công chức tinh thần lấy doanh nghiệp là mục tiêu cải cách, tận tình tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất có thể để thông quan nhanh hàng hóa, góp phần tăng thu ngân sách; phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp thông qua các hoạt động thiết thực và cụ thể như: tổ chức hội nghị đối thoại; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hải quan - doanh nghiệp.

Năm 2023, Cục Hải quan Long An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 5.000 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đống thởi, năm 2022, đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền giới thiệu, ký kết biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Đến nay, đã triển khai ký kết với 6 doanh nghiệp được lựa chọn.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, đại diện Cục Hải quan Long An cho biết, năm 2022 đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn thu đạt 4.838 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu được giao.

Năm 2023, Cục Hải quan Long An được giao nhiệm vụ thu ngân sách đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 6% so với chỉ tiêu được giao năm 2022, tăng 4% so với số thực thu năm 2022, trong đó giao địa bàn tỉnh Long An là 4.470 tỷ đồng; địa bàn tỉnh Tiền Giang là 400 tỷ đồng; địa bàn tỉnh Bến Tre là 130 tỷ đồng.

Năm 2023, Cục Hải quan Long An tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thu hút doanh nghiệp mới tham gia làm thủ tục XNK trên địa bàn quản lý; xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp thu, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao.