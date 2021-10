(TBTCO) - Tính từ 16 giờ ngày 29/10 đến 16 giờ ngày 30/10, Việt Nam ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 2.204 ca khỏi bệnh, có 64 ca tử vong.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Trong số các ca nhiễm mới có 3 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.293 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh với số mắc như sau: TP Hồ Chí Minh (1.042), Đồng Nai (679), Bình Dương (665), Bạc Liêu (404), Kiên Giang (298), An Giang (231), Tiền Giang (223), Tây Ninh (203), Sóc Trăng (190), Đắk Lắk (146), Long An (106), Cần Thơ (95), Trà Vinh (82), Bình Thuận (79), Ninh Thuận (69), Gia Lai (69), Đồng Tháp (67), Hà Nội (56), Bến Tre (46), Hậu Giang (42), Cà Mau (40), Vĩnh Long (35), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (27), Khánh Hòa (26), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Nam Định (24), Nghệ An (23), Bình Phước (23), Bắc Ninh (22), Hà Nam (20), Quảng Nam (19), Bình Định (16), Thanh Hóa (15), Quảng Trị (10), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (8 ), Lâm Đồng (7), Đắk Nông (7), Kon Tum (7), Vĩnh Phúc (6), Bắc Giang (5), Quảng Bình (5), Hà Tĩnh (4), Thái Bình (3), Hải Phòng (3), Lai Châu (3), Hưng Yên (2), Đà Nẵng (2), Quảng Ninh (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: An Giang (giảm 89 ca), Hà Giang (giảm 60 ca), Bình Dương (giảm 32 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Tiền Giang (tăng 148 ca), Ninh Thuận (tăng 69 ca), TP Hồ Chí Minh (tăng 65 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.376 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 915.603 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.296 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay); số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 910.782 ca, trong đó có 815.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP Hồ Chí Minh (431.101), Bình Dương (232.386), Đồng Nai (65.091), Long An (34.738), Tiền Giang (16.422).

Trong ngày 30/10, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 2.204 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 818.336 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.831 ca.

Từ 17 giờ 30 ngày 29/10 đến 17 giờ 30 ngày 30/10 ghi nhận 64 ca tử vong tại: TP Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (13), Bạc Liêu (5), Long An (4), Sóc Trăng (4), An Giang (3),Cần Thơ (1), Kiên Giang (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 59 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày 29/10, cả nước có 1.588.192 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 80.528.570 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 56.616.780 liều, tiêm mũi 2 là 23.911.790 liều

Bộ Y tế vừa tiếp nhận 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc triển khai áp dụng Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19.

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 29/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; các bệnh viện; Trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện và TP Thủ Đức; các cơ sở tiêm chủng về triển khai bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em. Tính đến ngày 28/10, 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 86 nghìn trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Tại Bình Dương, từ ngày 31/10- 2/11, Bình Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn tỉnh. Đối tượng trong đợt tiêm này là trẻ từ 15-17 tuổi trong các trường học công lập, ngoài công lập, các cơ sở bảo trợ xã hội, các địa phương. Thời gian triển khai đồng loạt bắt đầu từ ngày 31/10-1/11 và tiêm vét cho các trường hợp bệnh nền vào ngày 2/11. Dự kiến tổng số liều vaccine tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là 58.500 liều Pfizer.

Tại Hà Nội, để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học tập, ngành y tế và giáo dục Hà Nội đã có hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới./.