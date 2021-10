Ngày 29/10, Việt Nam ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tiêm thêm được 1.712.435 liều vaccine

(TBTCO) - Tính từ 16 giờ ngày 28/10 đến 16 giờ ngày 29/10, Việt Nam ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới; tiêm thêm được 1.712.435 liều vaccine.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Trong số các ca nhiễm mới có 10 ca nhập cảnh và 4.889 ca ghi nhận trong nước (tăng 13 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.305 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh với số mắt như sau: TP Hồ Chí Minh (977), Bình Dương (697), Đồng Nai (697), Bạc Liêu (398), An Giang (320), Kiên Giang (249), Tây Ninh (180), Sóc Trăng (151), Cần Thơ (101), Long An (91), Đắk Lắk (90), Tiền Giang (75), Bình Thuận (68), Cà Mau (65), Gia Lai (61), Đồng Tháp (60), Hà Giang (60), Trà Vinh (59), Phú Thọ (46), Hậu Giang (42), Quảng Nam (38), Vĩnh Long (37), Hà Nội (37), Bến Tre (34), Quảng Bình (32), Khánh Hòa (30), Nghệ An (25), Bình Phước (20), Bình Định (17), Thừa Thiên Huế (17), Thanh Hóa (16), Nam Định (14), Hà Nam (13), Bắc Giang (12), Kon Tum (12), Bắc Ninh (7), Quảng Ngãi (7), Quảng Ninh (6), Đắk Nông (6), Thái Bình (4), Phú Yên (3), Ninh Bình (3), Đà Nẵng (2), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lâm Đồng (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Sơn La (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Hà Giang (giảm 124 ca), TP Hồ Chí Minh (giảm 92 ca), Quảng Nam (giảm 91 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Bạc Liêu (tăng 398 ca), Kiên Giang (tăng 89 ca), Bình Dương (tăng 79 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.110 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 910.376 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.243 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay); số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 905.558 ca, trong đó có 813.315 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP Hồ Chí Minh (430.059 ca), Bình Dương (231.721 ca), Đồng Nai (64.412 ca), Long An (34.632 ca), Tiền Giang (16.199 ca).

Trong ngày 29/10, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 2.169 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 816.132 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.990 ca.

Từ 17 giờ 30 ngày 28/10 đến 17 giờ 30 ngày 29/10, cả nước ghi nhận 56 ca tử vong tại: TP Hồ Chí Minh (32), Bình Dương (6), Bạc Liêu (5), Đồng Nai (4), Tiền Giang (2), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Quảng Ngãi (1), Kiên Giang (1), Lâm Đồng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 60 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày 29/10, cả nước có 1.712.435 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 78.940.403 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 55.578.783 liều, tiêm mũi 2 là 23.361.620 liều.

Bộ Y tế đã ban hành "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em", trong đó có lưu ý rõ trường hợp nào đủ điều kiện tiêm, trường hợp nào trì hoãn, thận trọng... (Quyết định 5002/QĐ- BYT ngày 29/10/2021).

Ngày 29/10, Bộ Y tế tiếp đón Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh do Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đến Bộ Y tế làm việc, gặp mặt tri ân các lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11/2021 trên toàn quốc. Ngày 29/10, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn cho các cán bộ y tế các tuyến triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại 63 tỉnh thành.

Ngày 29/10, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo tuyên truyền nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.

Cấp độ dịch của các địa phương được công bố chính thức trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Ngày 28/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công khai danh sách các cơ sở y tế được cung ứng dịch vụ và giá xét nghiệm COVID-19. Sau 2 ngày triển khai tại 20/21 quận, huyện và TP Thủ Đức về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, có 39.756 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19, riêng quận Gò Vấp triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày 29/10.