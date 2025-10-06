Ngày 6/10: Già cà phê neo cao ở mức 117.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/10) giao động trong khoảng 116.500 - 117.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu ổn định, nằm trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay không có biến động. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 116.500 - 117.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.500 - 117.000 đồng/kg. Không có biến động so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 117.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 116.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức giá 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đi ngang so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025, đạt mức 4527 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 cũng đi ngang so với hôm qua, đạt 4522 USD/tấn...

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica không biến động so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2025 đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 đạt 374,15 cent/pound...

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 lại tăng mạnh, đạt 456,5 US cent/pound, tăng 3,3%.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước không thay đổi so với hôm qua, nằm trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg. Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước giảm sâu khi mất từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai được giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg; Tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, giá tiêu cũng đồng loạt được thương lái thu mua ở mức 145.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk, giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn; tiêu trắng chạm ngưỡng 9.938 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.