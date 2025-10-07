Ngày 7/10: Giá tiêu tăng, cà phê không có đột biến

|Giá tiêu trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu
Giá tiêu trong nước tăng nhẹ
Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng tăng 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg ở mức 146.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động mạnh mẽ tại thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.225 USD/tấn, tăng mạnh 2,93% so với hôm qua. Tiêu trắng tại thị trường này tăng mạnh 1.41%, chạm ngưỡng 10.080 USD/tấn.
Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.
Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.
Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.
Giá cà phê đi ngang
Giá cả cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.500 - 117.000 đồng/kg. Không có biến động so với ngày hôm qua.
Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 117.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 116.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, được giao dịch ở mức giá 116.500 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4471 USD/tấn, giảm 1,23% (56 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,27% (58 USD/tấn), xuống mức 4464 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 2,4% (9,4 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 381,35 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,45% (9,2 US cent/lb), đạt 364,95 US cent/lb.
Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 455 US cent/pound, giảm 0,12%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 449,1 US cent/pound, giảm 2,83%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm mạnh, đạt 444,25 US cent/pound, giảm 2,67%./.