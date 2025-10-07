Ngày 7/10: Giá tiêu tăng, cà phê không có đột biến

Giá tiêu trong nước hôm nay (7/10) tăng nhẹ 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên không có biến động so với ngày hôm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng tăng 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg ở mức 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động mạnh mẽ tại thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.225 USD/tấn, tăng mạnh 2,93% so với hôm qua. Tiêu trắng tại thị trường này tăng mạnh 1.41%, chạm ngưỡng 10.080 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.

Giá cà phê đi ngang

Giá cả cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.500 - 117.000 đồng/kg. Không có biến động so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 117.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 116.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, được giao dịch ở mức giá 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4471 USD/tấn, giảm 1,23% (56 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,27% (58 USD/tấn), xuống mức 4464 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 2,4% (9,4 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 381,35 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,45% (9,2 US cent/lb), đạt 364,95 US cent/lb.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 455 US cent/pound, giảm 0,12%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 449,1 US cent/pound, giảm 2,83%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm mạnh, đạt 444,25 US cent/pound, giảm 2,67%./.