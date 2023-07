(TBTCO) - Sáng 3/7, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NNK

Tăng trưởng GRDP được duy trì, đạt gấp 1,6 lần mức tăng cả nước

Theo ông Lê Hồng Sơn, từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường; kinh tế Thủ đô bị ảnh hưởng rõ rệt nhất là thị trường xuất khẩu, sức mua của thị trường nội địa, sản xuất, kinh doanh xu hướng tăng chậm lại…

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội được triển khai nhịp nhàng, kết quả đạt được khá toàn diện.

Theo đó, bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng như cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước thực hiện là 220.121 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 39.769 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán năm và tăng 26,8% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 31% dự toán và tăng 35,0% so với cùng kỳ năm 2022.

TP. Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, có tính chất định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của thành phố như: Tổng kết Luật Thủ đô năm 2012, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (dự kiến trình Quốc hội trong tháng 10/2023). Thành phố tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố, như dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đã hoàn thành trên 84% diện tích giải phóng mặt bằng và ngày 25/6 vừa qua đã phối hợp các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công dự án.

Tăng trưởng GRDP được duy trì, đạt gấp 1,6 lần mức tăng cả nước. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 5,97% - là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng kép từ sự mất cân đối cung - cầu do xung đột vũ trang Nga - Ukraine và từ tác động chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia… Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát; bình quân 6 tháng tăng 1,22% - thấp hơn cùng kỳ là 3,25%, thấp hơn cả nước là 3,29% và đạt mục tiêu đề ra là dưới 4,5%.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu USD, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Doanh nghiệp tiếp tục phát triển với 15.618 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5%.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: Kim ngạch xuất, nhập khẩu suy giảm. GRDP, sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, vận tải hàng hoá duy trì tăng khá, tuy nhiên mức tăng đạt thấp hơn cùng kỳ và kịch bản đề ra. Nhiều doanh nghiệp còn khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh.

Nhiều điểm sáng của bức tranh kinh tế - xã hội Thủ đô. Ảnh: TL

Quý III phải đạt tăng trưởng từ 7,54% trở lên

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Lê Hồng Sơn nhận định còn nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế chịu "tác động kép" từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm.

“Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2023 là 7% thì quý III phải tăng từ 7,54% trở lên, quý IV phải tăng từ 8,23% trở lên - đây là những nhiệm vụ rất thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp”- ông Lê Hồng Sơn nêu.

Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương phải nỗ lực vượt khó, khắc phục hạn chế, bất cập, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ còn chậm tiến độ; các nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm.

Đặc biệt, các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như đảm bảo tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục củng cố, phát huy các động lực tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội…

Đồng tình cùng những giải pháp nêu trên, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố đặc biệt quan tâm các giải pháp để chủ động ứng phó với các khó khăn khách quan, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ xác định trong năm 2023 như thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng chi phí, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng cần tiếp tục đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường công tác thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong kết nối, mở rộng thị trường cung cầu...