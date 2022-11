Thực hiện lộ trình tự do hóa giao dịch vốn một cách thận trọng Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng văn bản mới thay thế Thông tư 12 nhằm hướng tới việc tiếp cận phương pháp quản lý nợ nước ngoài mới, phù hợp với lộ trình tự do hóa tài khoản vốn và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế. Theo đó, NHNN cho rằng, việc nghiên cứu, áp dụng một số điều kiện vay mang tính quản lý rủi ro, an toàn thận trọng (như yêu cầu bảo hiểm rủi ro tỷ giá, hạn chế dư nợ vay cho các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, áp dụng mức trần chi phí vay…) là cần thiết. Do đó, NHNN cũng đang nghiên cứu, quy định một số biện pháp quản lý mang tính kỹ thuật, tập trung vào quản trị rủi ro từ chính các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng vay nước ngoài.